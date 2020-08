या गावात स्वातंत्र्यदिनाचा साक्षीदार अडगळीत

ओगलेवाडी (जि. सातारा) ः येथील ऐतिहासिक झेंडा चौकातील पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाचा साक्षीदार असलेल्या झेंड्याचा चबुतरा वाचवण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. येथील मुख्य बाजार चौकात पादचारी पथाजवळ सध्या अडचणीच्या जागेत व अतिक्रमणाच्या विळख्यात असणारा स्वातंत्र्याचा साक्षीदार स्मृतिस्तंभ शासनाने मध्यवर्ती ठिकाणी पुनर्स्थापित करावा, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. माजी उपपंतप्रधान व ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कॉंग्रेस समिती व कामगार संघटनांनी हा राष्ट्रध्वजाचा चबुतरा 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये उभारला. परिसरातील सुमारे 15 गावांतील ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन स्वातंत्र्याचा आनंदोत्सव साजरा केला होता. येथून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या (गुहागर- विजापूर) चौपदरीकरणाच्या कामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमण काढताना स्वातंत्र्याचा हा स्मृतिस्तंभ बाजूला केल्याने परिसरातील ग्रामस्थांनी दुःख व्यक्त केले होते. लोकांच्या मागणीवरून बांधकाम विभागाने हा स्मृतिस्तंभाचा चबुतरा रस्त्याच्या एका बाजूस तात्पुरता उभारला आहे; पण तेथे व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केल्याने हा चबुतरा पुन्हा अडगळीत गेला आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असणाऱ्या ध्वजस्तंभ लोकभावनेचा आदर करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मध्यवर्ती ठिकाणी उभारावा, अशी मागणी हजारमाची ग्रामपंचायतीने तीन वर्षांपूर्वी उपअभियंत्यांकडे केली होती. ध्वजस्तंभाच्या बांधकामाचा खर्च करण्याची तयारीही या ग्रामपंचायतीने दर्शवली होती. गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याबद्दल नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे)

