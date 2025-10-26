सातारा

Satara Women Doctor : बहिणीसाठी शिक्षण सोडलं, वडिलांसोबत शेती करायचा भाऊ; कर्ज काढून MBBS केलं, एक महिन्यानंतर तिचा...

Satara Women Doctor : साताऱ्यात फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरनं हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं राज्य हादरलं आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत दोघांना अटक करण्यात आली असून तपासाला वेग आला आहे.
Family Took Loan for Her MBBS One Month Before Posting She Died

सूरज यादव
फलटण इथं उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या महिला डॉक्टरनं गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडालीय. मूळची बीड जिल्ह्यातली ही महिला डॉक्टर गेल्या दोन वर्षांपासून फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात काम करत होती. तिचा करार संपण्यासाठी काहीच महिने राहिले होते. त्याआधीच तिनं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. शेतकरी वडिलांनी कर्ज काढून आणि पै-पै जोडून तिला डॉक्टर बनवलं होतं.

