Satara Women Doctor : बहिणीसाठी शिक्षण सोडलं, वडिलांसोबत शेती करायचा भाऊ; कर्ज काढून MBBS केलं, एक महिन्यानंतर तिचा...

फलटण इथं उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या महिला डॉक्टरनं गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडालीय. मूळची बीड जिल्ह्यातली ही महिला डॉक्टर गेल्या दोन वर्षांपासून फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात काम करत होती. तिचा करार संपण्यासाठी काहीच महिने राहिले होते. त्याआधीच तिनं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. शेतकरी वडिलांनी कर्ज काढून आणि पै-पै जोडून तिला डॉक्टर बनवलं होतं..एका गरीब कुटुंबात तिचा जन्म झाला. तरी शिकण्याची जिद्द आणि घरच्यांचं खंबीर पाठबळ याच्या जोरावर तिने वैद्यकीय शिक्षण घेतलं. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बेताची असूनही शेतकरी वडिलांनी तिच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढलं. मुलगी डॉक्टर झाली पण दबाव आणि तणाव यातून तिनं गळफास घेत आत्महत्या केली..महिला डॉक्टरचे वडील हे शेतकरी आहेत. तर तिच्यापेक्षा लहान असलेला भाऊसुद्धा वडिलांसोबत शेती करतो. बहिणीला डॉक्टर बनता यावं म्हणून भावानं शिक्षण सोडून खुरपं हातात घेतलं.आणखी एक लहान भाऊ सध्या शिक्षण घेतोय. आत्महत्या केलेली डॉक्टर तरुणी तिच्या भावंडांमध्ये सर्वात मोठी होती. प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेत घेतलं. दहावी झाल्यानंतर तिने डॉक्टर व्हायचं स्वप्न उराशी बाळगलं. नीट परीक्षेचा अभ्यास केला आणि त्यात चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली. जळगाव मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएसला प्रवेश मिळाला. २०२२ मध्ये ती एमबीबीएस झाली होती..Satara : महिला डॉक्टर हॉटेलवर का गेली? मध्यरात्री दीड वाजता 'चेक इन', २ दिवसाचं बूकिंग; दुसऱ्या दिवशी मृतदेह आढळला.गेल्या दोन वर्षांपासून महिला डॉक्टर साताऱ्यातल्या फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत होती. याआधी तिनं सहा महिने महाबळेश्वर इथंही काम केलं होतं. ग्रामीण भागात सेवा करण्यासाठी तिचा बॉन्ड होता. तो कालावधी पूर्ण होण्यासाठी फक्त एकच महिना उरला होता. पण त्यापूर्वीच तिनं टोकाचं पाऊल उचलल्यानं कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला..गुन्ह्यांमध्ये शवविच्छेदन अहवाल, आरोपींच्या फिटनेसचे रिपोर्ट यात बदल करण्यासाठी, खोटं वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता असा आरोप महिला ड़ॉक्टरच्या भावाने केलाय. याबाबत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून तक्रार केल्यानंतरही काहीच कारवाई झाली नाही. यामुळे ती मानसिक तणावात होती..महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आलीय. यात पीएसआय गोपाल बदने आणि घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर यांचा समावेश आहेत .दरम्यान, प्रशांत बनकरच्या बहिणीने धक्कादायक दावा केला आहे. महिला डॉक्टरने प्रशांतला लग्नासाठी विचारणा केली होती. वर्षभरापासून दोघे एकमेकांना ओळखत होते. तिला प्रशांतसोबत लग्न करायचं होतं पण तो तयार नव्हता असं प्रशांतच्या बहिणीने म्हटलंय. यामुळेही उलटसुलट चर्चा रंगल्या आहेत..