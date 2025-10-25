सातारा

Satara Women Doctor Death : घरमालकाच्या मुलाला पुण्यातून अटक, PSI बदनेच्या लोकेशनबाबत मोठी माहिती समोर

Satara Women Doctor Death Case : साताऱ्यात उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आलीय. तर अद्याप पीएसआय गोपाल बदने हा फरार असून त्याचा शोध घेतला जात आहे.
फलटण इथं उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आलीय. तर अजूनही एकजण फरार आहे. महिला डॉक्टर मूळची बीडची असून तिने एका हॉटेलमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केली होती. तिच्या हातावर पोलीस उपनिरीक्षक आणि घरमालकाच्या मुलाचं नाव लिहिलं होतं. पीएसआयने चार वेळा बलात्कार केल्याचं त्यात म्हटलं होतं.

