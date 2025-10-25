Satara Women Doctor Death : घरमालकाच्या मुलाला पुण्यातून अटक, PSI बदनेच्या लोकेशनबाबत मोठी माहिती समोर

फलटण इथं उपजिल्हा रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आलीय. तर अजूनही एकजण फरार आहे. महिला डॉक्टर मूळची बीडची असून तिने एका हॉटेलमध्ये गळफास घेत आत्महत्या केली होती. तिच्या हातावर पोलीस उपनिरीक्षक आणि घरमालकाच्या मुलाचं नाव लिहिलं होतं. पीएसआयने चार वेळा बलात्कार केल्याचं त्यात म्हटलं होतं..पोलिसांनी महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी घरमालकाच्या मुलाला अटक केलीय. त्याला पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास पुण्यातून ताब्यात घेण्यात आलंय. तो मित्राच्या फार्महाऊसवर लपून बसला होता. प्रशांत बनकर असं त्याचं नाव आहे. गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून प्रशांतने मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचं सुसाइड नोटमध्ये लिहिलं होतं..हवा तसा अहवाल देण्यासाठी पोलिसांचा दबाव, महिला डॉक्टरचे चार पानी पत्रात खळबळजनक आरोप.दरम्यान, पीएसआय गोपाल बदने हा अजूनही फरार आहे. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. पीएसआय बदने याचं शेवटचं लोकेशन पंढरपूरमध्ये होतं असंही समोर आलंय. शुक्रवारी सकाळी तो पंढरपूर शहरात होता. तिथून त्यानं शेवटचा फोन केला होता अशी माहिती तांत्रिक विश्लेषणातून समोर आली. त्यानंतर मात्र बदनेचा फोन बंद आहे..कशावरून वाद?महिला डॉक्टर कार्यरत असलेल्या रुग्णालयात पोलीस गुन्ह्यातील संशयिताला अटक करून वैद्यकीय तपासणीसाठी नेत असतं. त्यावेळी हवा तसा अहवाल देण्यावरून त्यांच्यात वाद झाले होते. यावरून दोघांनीही एकमेकांविरोधात तक्रार केली होती. त्यानंतर डॉक्टर महिलेनं पोलीस उपअधीक्षकांकडे तक्रारही केली होती..पीएसआय बदनेचं निलंबनमहिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणी पीएसआय गोपाल बदने याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आरोपी पोलिसावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलीस अधीक्षकांनी गोपाल बदनेचं निलंबन केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.