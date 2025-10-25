सातारा

Satara : महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणी अंबादास दानवेंचे गंभीर आरोप, थेट भाजपच्या माजी खासदाराचं नाव घेतलं

Satara Women Doctor Death : फलटण इथं महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आलीय तर अजूनही पीएसआय गोपाल बदने फरार आहे. यावरून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलीय.
Satara Doctor Death Case Political Storm Danve Blames BJP Leader Seeks Resignation

सूरज यादव
साताऱ्यातील फलटण इथं महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आलीय. महिला डॉक्टरने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याआधी हातावर पीएसआयचं नाव लिहून गंभीर आरोप केले होते. यानंतर राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस नापास झालेत. त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केलीय. तसंच थेट भाजपच्या माजी खासदाराचं नाव घेतलं आहे.

Satara
Bjp
crime
doctor
women

