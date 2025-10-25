Satara : महिला डॉक्टर मृत्यू प्रकरणी अंबादास दानवेंचे गंभीर आरोप, थेट भाजपच्या माजी खासदाराचं नाव घेतलं

साताऱ्यातील फलटण इथं महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आलीय. महिला डॉक्टरने गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याआधी हातावर पीएसआयचं नाव लिहून गंभीर आरोप केले होते. यानंतर राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस नापास झालेत. त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केलीय. तसंच थेट भाजपच्या माजी खासदाराचं नाव घेतलं आहे..अंबादास दानवे म्हणाले की, अधिकारी डॉक्टरांशी कशा पद्धतीने गैरवर्तन करतात याबाबत पत्रही लिहिलं आहे. पुन्हा काय कारवाई झाली हे विचारण्यासाठी पत्र उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना लिहिलं. त्यानंतर डिटेल पत्र चार पानी लिहिलं होतं. खुलासा देण्यासाठी हे पत्र संपदा मुंडे यांनी लिहिलंय. त्यात महिला ड़ॉक्टरांनी सुस्पष्ट भूमिका लिहिली आहे. भाजपचे माजी खासदार रणजीतसिंह निंबाळकर यांचं या प्रकरणात नाव आलंय..Satara Women Doctor Death : घरमालकाच्या मुलाला पुण्यातून अटक, PSI बदनेच्या लोकेशनबाबत मोठी माहिती समोर.राजेंद्र शिंदे यांच्या फोनवरून माजी खासदार निंबाळकर हे डॉक्टर संपदा मुंडे यांच्याशी बोलले. एकाला फीट अनफीट सर्टिफिकिट देण्याच्या संदर्भात. पीए आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी बीडच्या नावावरून हिणवलं होतं. भाजपचे माजी खासदार यांच्यासंदर्भात पत्रात लिहिलंय. पीएकडून माजी खासदार बोलतायत असं सांगितलं गेलं. तेव्हा त्यांनी फोनवरून विचारणा केली होती असंही अंबादास दानवे यांनी म्हटलं..अंबादास दानवे यांनी राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटलं की, राज्यात भाजपचं सरकार आहे. मुख्यमंत्रीच गृहखात्याचा कारभार सांभाळतायत. गृहविभागाचे लोक कामकाज करताना डॉक्टरांशी कसं वागतायत हे दिसून येतंय. हे एकच प्रकरण समोर आलंय. अनेक प्रकरणं आहेत ज्यात कैद्यांना फिट अनफिट करा, पोस्ट मार्टम रिपोर्टमध्ये बदल करा यासाठी दबाव टाकला जातं. हे चूकच आहे..अनिल की सुनील महाडिक यांना बेड्या ठोकल्या पाहिजेत. त्यांना बढती मिळाल्याची माहिती सजमते. त्यांचे सहकारी पीएसआय यांना अटक करायला पाहिजे. डॉक्टर संपदा मुंडेंवर दबाव आणला गेला आणि त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचललं. कंटाळून त्यांनी स्वत:चा जीव गमावला आहे. ज्या पद्धतीने भाजपचे माजी खासदार, पीए हे डॉक्टरांशी असा दबाव टाकत असतील तर हे खूपच चुकीचं आहे. सत्तेची मस्ती भाजपची समोर आली असल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी म्हटलं..माजी खासदारांच्या भावावरही अंबादास दानवे यांनी गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, माजी खासदारांचा कोणीतरी भाऊ आहे, अभिजीत राजे निंबाळकर हे २४ तास सरकारी कार्यालयांमध्ये वावरत असतात. विरोधक जे काम करणारे असतील त्याठिकाणी सत्तेचा माज दाखवून अडवणूक करतात. संपदा मुंडे यांचं स्टेटमेंट आहे त्यात स्पष्टपणे लिहिलं. माजी खासदारांचे पीए नागटिळक आणि राजेंद्र शिंदे यांनी बोलणं करून दिलं. त्यात काय बोलणं झालं तेही चार पानी पत्रात लिहिलंय. हस्ताक्षर चेक करा. त्यांनी आधी काय काय कारवाई झाली याबाबतही विचारणा केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.