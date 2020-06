या गावात तब्बल 58 वर्षांनंतर होणार प्रलंबित विकासकाम

रेठरे बुद्रुक (जि. सातारा) : येथील गंभीर समस्येकडे भाजपचे चिटणीस अतुल भोसले यांनी गतवर्षी प्राधान्याने लक्ष दिले. त्यांनी दवाखान्यासाठी जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यातून स्वतंत्र इमारतीस मंजुरी घेत एक कोटी 29 लाख रुपयांचा भरघोस निधी आणला आहे. सध्या या इमारतीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे. येथे राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-एक सुरू आहे. 1962 सालापासून हा दवाखाना कार्यरत आहे. परंतु, दवाखान्यास इमारत नसल्याने तो शोधताना शेतकऱ्यांची कसरत व्हायची. येथील सोसायटीच्या दुसऱ्या मजल्यावर दवाखाना व त्याखालील मैदानात जनावरांची तपासणी केली जायची. अशा परिस्थितीत डॉक्‍टरांची दिवसभर चांगलीच सर्कस व्हायची. त्यामुळे दवाखान्यासाठी स्वतंत्र इमारतीची खूप गरज होती. रेठरे गावासह खुबी, जुळेवाडी व रेठरे खुर्द गावांचा कार्यभार तेथून चालवला जातो. तर येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगाम कालावधीत ऊसतोडणी कामगारांच्या जनावरांचा भारही या दवाखान्यावर असतो. सुमारे सात ते आठ हजार पशुधनाची काळजी हा दवाखाना वाहतो. असे असूनही दवाखान्यास स्वतंत्र इमारत नसल्याने शेतकरी नाराज होते. अधिकारी, कर्मचारी व शेतकऱ्यांची होणारी परवड जाणून अतुल भोसले यांनी याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. गतवर्षी त्यांनी जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यातून दवाखान्याच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर करून घेतला. तब्बल एक कोटी 29 लाख रुपये मिळाला आहे. यामधून वर्षभरात इमारत उभी राहिली आहे. येथून पुढील टप्प्यात वीजजोडणी व संरक्षक भिंत उभारणी हाती घेतली जाणार आहे.

""नवीन इमारतींमध्ये लहान व मोठ्या जनावरांसाठी शस्त्रक्रिया विभाग, डॉक्‍टर कक्ष, लॅबोरेटरी तसेच भांडारगृह तयार झाले आहे. दवाखाना इमारतीच्या कामामुळे पशुपालक समाधानी झाले आहेत.''

-डॉ. सचिन वंजारी,

पशुधन विकास अधिकारी

