Satara Politics : साताऱ्यात राष्ट्रवादीचा दमदार प्लॅन, 25 जागांवर विजयाचा आत्मविश्वास; जिल्हाध्यक्ष म्हणाले, 'अजितदादांच्या नेतृत्वात आम्ही...'

NCP gears up for upcoming Satara Zilla Parishad elections : सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने २५ जागांवर विजय मिळवण्याचा आत्मविश्वास व्यक्त केला आहे.
  1. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातारा जिल्ह्यात निवडणूक मोहिमेची तयारी सुरू केली.

  2. २५ जागांवर विजय मिळवण्याचा आत्मविश्वास जिल्हाध्यक्षांनी व्यक्त केला.

  3. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक रणनीती आखली जात आहे.

कऱ्हाड (सातारा) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (local Body Elections) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातारा जिल्ह्यात निवडणुका लढवणार आहोत. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षीय पातळीवर आमची तयारी सुरु आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सुमारे २५ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सातारा जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर यांनी येथे व्यक्त केला.

