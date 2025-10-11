Satara Politics : साताऱ्यात राष्ट्रवादीचा दमदार प्लॅन, 25 जागांवर विजयाचा आत्मविश्वास; जिल्हाध्यक्ष म्हणाले, 'अजितदादांच्या नेतृत्वात आम्ही...'

राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातारा जिल्ह्यात निवडणूक मोहिमेची तयारी सुरू केली.२५ जागांवर विजय मिळवण्याचा आत्मविश्वास जिल्हाध्यक्षांनी व्यक्त केला.अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक रणनीती आखली जात आहे..कऱ्हाड (सातारा) : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (local Body Elections) उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातारा जिल्ह्यात निवडणुका लढवणार आहोत. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षीय पातळीवर आमची तयारी सुरु आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सुमारे २५ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सातारा जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर यांनी येथे व्यक्त केला. .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सातारा जिल्ह्यातील कऱ्हाड दक्षिणच्या अध्यक्षपदी डॉ. सुधीर जगताप, महिला आघाडीच्या अध्यक्षपदी दीपाली जाधव, तर राष्ट्रवादी युवकच्या अध्यक्षपदी महादेव शिंदे यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर ते बोलत होते. पक्षाचे कार्याध्यक्ष संजय देसाई, प्रा. धनाजी काटकर, सादिक इनामदार यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..सोळसकर म्हणाले, आगामी निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून मोर्चेबांधणी सुरु आहे. कऱ्हाड दक्षिणनंतर कऱ्हाड उत्तर, पाटण आणि अन्य तालुक्यातील निवडी तातडीने केल्या जातील. त्या सर्व नवनिर्वाचित तालुकाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची तयारी सुरु आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात निवडी करुन तेथील जबाबदारी जबाबदार नेत्यांवर देऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या निवडणुका या लढवल्या जाणार आहेत. आगामी निवडणुका या महायुती म्हणून की स्वतंत्रपणे लढवायच्या याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार व पक्षाचे नेते घेतील. मात्र, कार्यकर्त्यांची बांधणी करण्याचे काम आम्ही जिल्ह्यात सुरु ठेवले आहे..Sanjay Patil : सांगलीच्या राजकारणाला नवं वळण; काकांच्या मनात आहे तरी काय? पक्षांतर्गत हालचालींना वेग, अजितदादा दखल घेणार?.ते पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी प्रवेश केल्यामुळे आमच्या पक्षाची ताकद कऱ्हाड दक्षिण मतदारसंघात वाढली आहे. त्यामुळे यावेळच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका या अॅड. उंडाळकर, राजेश पाटील-वाठारकर तर नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी विजय यादव यांच्यावर जबाबदारी देणार आहोत. त्याव्दारे पक्षामार्फत निवडणुका लढवण्यासाठी तयारी सुरु आहे. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षीय पातळीवर आमची तयारी सुरु आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सुमारे २५ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील..अजितदादांसोबत मंगळवारी मुंबईला बैठकआगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षाचे खासदार, आमदार, मंत्री यांची बैठक घेतली आहे. आता राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्षांची बैठक उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंगळवारी (ता. १४) मुंबईत घेतली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्याचा आढावा मी देणार आहे. आगामी निवडणुकांसाठी पक्षीय पातळीवर की महायुतीच्या माध्यमातून लढायचे याचीही माहिती आम्हाला त्या बैठकीत मिळेल, असे सोळसकर यांनी सांगितले..FAQs :प्र. 1: सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस किती जागांवर लढणार आहे?उत्तर : पक्षाने २५ जागांवर विजय मिळवण्याचा दावा केला आहे.प्र. 2: पक्षाची निवडणूक रणनीती कोणाच्या नेतृत्वाखाली आहे?उत्तर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली रणनीती आखली जात आहे.प्र. 3: कोणत्या नेत्यांनी निवडणुकीसाठी दिशा दिली आहे?उत्तर : अजित पवार, मकरंद पाटील आणि नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक तयारी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.