Satara politics: सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कुणबी वाढवणार ‘ओबीसी’त स्पर्धा; इच्छुकांनी काढले दाखले

-उमेश बांबरे सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत खुल्यासोबतच इतर मागास प्रवर्गाच्या जागांवरही स्पर्धा वाढणार आहे. मराठा समाजातील अनेकांनी कुणबी दाखले काढले आहेत. त्यांना खुल्यासोबतच ओबीसी जागेवरही निवडणुकीत लढता येणार आहे. ही संधी ओळखून अनेकांनी कुणबी दाखले काढून त्याच्या जातपडताळणीसाठी अर्ज केले आहेत. जातपडताळणी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे कुणबी दाखले ओबीसी जागेवर स्पर्धा वाढविण्याची शक्यता आहे. .जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ६५ गट व १३० गणांच्या रचनेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध झाला आहे. आता आरक्षण सोडत कधी काढली जाणार? याची उत्सुकता इच्छुकांमध्ये आहे. आरक्षण सोडतीनंतरच निवडणुकीत रंगत येणार असली, तरी जिल्ह्यात ५० हजारांवर लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यातील बहुतांश जणांनी दाखला काढून जातपडताळणीसाठी अर्जही केला आहे, तर बहुतांश जणांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दाखल्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गात संधी मिळाली नाही, तर इतर मागास प्रवर्गाचे आरक्षण पडलेल्या गट, गणांत नशीब आजमावू शकतात. त्यामुळे ओबीसींच्या जागांवर मुळचे ओबीसी आणि मराठा कुणबी यांच्यात चुरस होण्याची शक्यता आहे..पारंपरिक ओबीसी समाजातील इच्छुक उमेदवार मात्र या घडामोडींकडे सावधपणे लक्ष ठेवून आहेत. आपल्या राखीव जागांवर नवीन स्पर्धक निर्माण झाले तरी स्थानिक जनतेचा विश्वास आणि कामगिरी यावर निवडणुकीचा निर्णय अवलंबून असणार आहे..राजकीय पक्षांसमोर आव्हानआता कुणबी दाखला घेतलेल्यांनाही आपले नशीब इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षित गट, गणासाठी आजमवता येणार आहे. त्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी आपला गट, गण ऐनवेळी इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यास त्यापद्धतीने दाखला व जातपडताळणीचा दाखला तयार ठेवला आहे. आतापर्यंत मर्यादित राहिलेल्या ओबीसी प्रर्गातील जागांवर आता उमेदवारी अर्जांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसमोर उमेदवार निवडीचे आव्हान उभे राहणार आहे..आरक्षणाच्या सद्य:स्थितीनुसारजिल्हा परिषदेतील एकूण जागा 65ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार जागा 17पंचायत समित्यांच्या गणांच्या जागा 130ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागा 35