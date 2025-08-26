सातारा

Satara politics: सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कुणबी वाढवणार ‘ओबीसी’त स्पर्धा; इच्छुकांनी काढले दाखले

Satara ZP and Panchayat polls: जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या ६५ गट व १३० गणांच्या रचनेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध झाला आहे. आता आरक्षण सोडत कधी काढली जाणार? याची उत्सुकता इच्छुकांमध्‍ये आहे. आरक्षण सोडतीनंतरच निवडणुकीत रंगत येणार असली, तरी जिल्ह्यात ५० हजारांवर लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
-उमेश बांबरे

सातारा : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत खुल्यासोबतच इतर मागास प्रवर्गाच्या जागांवरही स्पर्धा वाढणार आहे. मराठा समाजातील अनेकांनी कुणबी दाखले काढले आहेत. त्यांना खुल्यासोबतच ओबीसी जागेवरही निवडणुकीत लढता येणार आहे. ही संधी ओळखून अनेकांनी कुणबी दाखले काढून त्याच्‍या जातपडताळणीसाठी अर्ज केले आहेत. जातपडताळणी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे कुणबी दाखले ओबीसी जागेवर स्पर्धा वाढविण्याची शक्यता आहे.

