Satara ZP Politics : साताऱ्यात झेडपी सभापती निवडीवर राष्ट्रवादी-शिवसेनेचा बहिष्कार; शंभूराज देसाई-मकरंद पाटलांचा 'मास्टरस्ट्रोक', पण भाजपचा मार्ग झाला मोकळा

सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये (Satara ZP chairman election 2026) आज सभापती पदांच्या निवडीची प्रक्रिया पार पडत असताना राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवड प्रक्रियेदरम्यान मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही गटांनी या निवड प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे..ही भूमिका जिल्हा परिषद सदस्य, तसेच जिल्ह्यातील मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर एकमताने ठरवण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले..या घडामोडीमुळे सातारा जिल्हा परिषदेत भाजपच्या उमेदवारांच्या सभापतीपदासाठीचा मार्ग मोकळा झाला असून, ते बिनविरोध निवडून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील या राजकीय निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.