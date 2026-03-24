कऱ्हाड : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी झालेल्या घटनेची दखल घेत राज्यपालांनी या सर्व घटनेची न्यायालयीन चौकशी लावावी. या घटनेचा राज्य सरकारच्या स्थिरतेवरही परिणाम होऊ शकतो, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. श्री. चव्हाण यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर मत व्यक्त केले आहे. त्यात म्हटले आहे, की शिवसेना व राष्ट्रवादीची निवडणूकपूर्व आघाडी असून, सदस्यांचे स्पष्ट बहुमत त्यांच्या बाजूने असतानाही भाजप नेतृत्वाने सत्ता बळकावण्याचा किळसवाणा प्रकार केला आहे. हा लोकशाहीवरील काळा डाग आहे. साताऱ्यातील घटना घृणास्पद आहे..विशेष म्हणजे राज्यात भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेनेची सत्ता असताना साताऱ्यात घडलेली घटना वेदनाजनक व निंदनीय आहे. महाराष्ट्राचे राजकारण नक्की कोणत्या थराला गेलंय तेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्यपालांनी सर्व घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली पाहिजे. या घटनेचे पडसाद राज्य सरकारचा स्थिरतेवर होण्याची शक्यता आहे..वस्तुनिष्ठ विश्लेषणामुळे सत्य समाेरआधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या साताऱ्यात जिल्ह्यातच लोकशाहीची अशी हत्या होत असेल, तर राजकारणाची पातळी किती खालावली आहे, हे दिसते. सत्ता हेच सर्वस्व मानून महाराष्ट्राचा यशवंत विचार संपवण्याचा हा प्रयत्न आहे. पोलिस व प्रशासनाची भूमिका देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी होती. सुदैवाने जिल्ह्यातील माध्यमांनी न भीता दिलेल्या बातम्या व घटनांचे केलेल्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणामुळे सत्य समोर आले.