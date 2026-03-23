Satara ZP Election : सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील हस्तक्षेप भोवला, पोलिस अधीक्षक तुषार दोषींसह १०० पोलिसांच्या निलंबनाचे आदेश

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपने अनपेक्षित आणि धक्कादायक विजय मिळवला आहे.अवघ्या एका-तीन मतांच्या फरकाने भाजपने सत्ता काबीज केली.ही निवडणूक अत्यंत नाट्यमय आणि वादग्रस्त ठरली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन आणि शिवसेनेचे दोन सदस्य फुटल्याने (क्रॉस वोटिंग) भाजपला फायदा झाला. मात्र मतदान प्रक्रियेदरम्यान मोठा गोंधळ उडाला. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप झाला. यात त्यांच्या हाताला जखम झाल्याचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत मांडण्यात आला. .विधान परिषद उपाध्यक्षा नीलम गोऱ्हे यांनी परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या मागणीला त्वरित प्रतिसाद देत पोलिसांच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली. ज्या पोलिसांनी लोकांना आणि मंत्र्यांना धक्काबुक्की केली, तसेच मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले, त्यांचे सरकारने निलंबन करावे, असे आदेश दिले. यामुळे आता सातारा पोलिस जिल्हा अधीक्षक तुषार दोषी आणि १०० पोलिस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. .नेमकं काय घडल होतं? राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे काही सदस्य मतदानासाठी येत असताना पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना अपहरणाच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात ताब्यात घेतल्याने त्यांना मतदान करता आले नाही. यामुळे विरोधकांकडे असलेले बहुमत धोक्यात आले. पालकमंत्री शंभूराज देसाई (शिवसेना) यांनी सदस्यांना सभागृहात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांनी अडथळा आणला. यात मंत्री देसाई यांच्या हाताला जखम झाली. धक्काबुक्की, झटापट आणि गर्दीमुळे परिसर छावणीच्या स्वरूपात झाला. विरोधकांनी पोलिस आणि प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. .पोलिसांच्या अरेरावीचा मुद्दा विधान परिषदेतया घटनेचे पडसाद राज्याच्या विधान परिषदेत उमटले. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात पोलिसांच्या अरेरावीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, "मंत्र्यांना अरेरावी आणि जखमी करणारे पोलीस दलाचा प्रमुख तुषार दोषी आणि त्यांच्या बरोबरचे १०० पोलीस यांच्यावर कारवाई करत त्यांचं तात्काळ निलंबित करा. आम्ही सुरक्षित आहोत की नाही असं आम्हाला वाटतंय." यानंतर नीलम गोऱ्हे यांनी आदेश दिला.