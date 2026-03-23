Satara ZP News: महायुतीत ‘मिठाचा खडा’! साताऱ्याच्या राड्याने सत्ताधाऱ्यांत फूट? भाजप-शिंदे गटात अंतर्गत असंतोष उफाळला

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान मोठा गोंधळ उडाला आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत तणाव निर्माण झाल्याची चर्चा रंगली आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेतही या घटनेवरून जोरदार वादंग पाहायला मिळाला. यामुळे आता महायुतीत ‘मिठाचा खडा’ पडल्याची चर्चा रंगली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान पोलिसांनी काही मंत्री आणि सदस्यांना अडवले. तसेच धक्काबुक्की केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले. शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले की, त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी आरोपींसारखे फरफटत नेले, मारहाणही केली. मी डायबिटीसचा रुग्ण असूनही मला झटापटीत दुखापत झाली. आम्हाला मतदानापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. मी पक्षाचा प्रतोद, उपनेता आहे, जिल्हा परिषद सदस्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार पक्षानं मला दिलेला होता..ते म्हणाले की, माझे आजोबा या राज्याचे माजी गृहमंत्री होते. ज्या आसनावर आपण बसलाय तिथे माझे आजोबा होते. आम्ही तर चौघे होतो पण तिथे एका विशिष्ट पक्षाचे १०-१५ पदाधिकारी होते. अध्यक्ष महोदय मी डायबिटीसचा पेशंट आहे, मला झटापटीत लय लागलं आहे. दोन सदस्य आमच्यासोबत होते. निवडणुकीनंतर तुम्ही त्यांना नेऊ शकला असतात. या सगळ्यामागे सातारा एसपी तुषार दोषी, एलसीबी पोलीस निरीक्षक देवकर, सहाय्यक निरीक्षक गर्जे अन् सिव्हिल ड्रेसमध्ये १०० पोलीस होते. या सभागृहात माझी मागणी आहे की, त्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी देसाईंनी केली आहे. .Ashok Kharat Case : अशोक खरातला भेटलेल्यांची HIV टेस्ट करा, नाहीतर...; विजय वडेट्टीवारांचा इशारा.अर्जुन खोतकर आणि देसाईंनी दिलेल्या मागणीनंतर शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार विधानसभेत आक्रमक झाले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनीही या घटनेचा ओहापोह मांडला. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा शंभूराज देसाईंचा फोन आलेला, दोन मतदार सदस्यांवर पूर्वीच्या काळातला गुन्हा नोंदवून अटक करणार असल्याची माहिती दिली. गुन्हा दाखल झालाय पण मतदानानंतर कारवाई करण्याचं आश्वासन एसपींनी मला सांगितलं आहे. मतदानापासून वंचित ठेवणार नाही, असं एसपी तुषार दोशींनी सांगितलं आहे. त्यानंतर पोलीस महासंचालक सदानंद दातेंच्याही कानी घातलं आहे. .एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं की, बहुमत शंभूराज देसाई अन् मकरंद आबा पाटील यांच्याकडे होतं. पण बहुमत रोखण्यासाठी हा प्रकार होऊ शकतो असं कळवलेलं होतं. मतदानानंतर जी कार्यवाही करायची ती करा, मतदानापासून वंचित ठेवणं हा गुन्हा आहे. लोकशाहीचा खून करण्याचं काम आहे. मतदानापासून वंचित ठेवणं हे कधीही पाहिलेलं नाही. मंत्री बघितलं नाही, आमदार बघितले नाहीत अन् आरोपीसाऱखी वागणूक दिली. मतदानानंतर सोडून देणं काय कामाचं? इतिहासात अशी परिस्थिती पहिल्यांदा पाहिली आहे, असं ते म्हणाले..यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 'शिंदेंनी वस्तुस्थिती सांगितली, त्याआधारे या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य ती चौकशी होईल. चौकशीत जे निष्पन्न होईल त्याआधारे कारवाई होईल, असं ते म्हणाले. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्षपदाची निवडणूक भाजपने तापवली. सातारा पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन करण्याचे उपसभापती नीलम गोऱ्हेंनी आदेश दिले आहे. भाजपला दोष देण्याचं काय कारण?, मंत्रीपदावरील लोकांना शिवीगाळ करण्याचा अधिकार कुणी दिला? शंभूराज देसाई वा कुणीही भाजपचं नाव घेतलेलं नाही, असं उदय सामंत म्हणाले..Cabinet Meeting: राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! गव्हावरील किमान आधारभूत किंमत वाढवली; आता दर किती मिळणार? .सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांचीही बदली करावी, मनीषा कायंदेंनी मागणी केली आहे. साताऱ्यात राडा झाला आहे. तर विधानसभा-विधानपरिषदेत राडा झाल्याचे दिसून आले आहे. भाजप आणि शिंदे सेनेचे मंत्री भिडल्याचे चित्र दिसून आले आहे. यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'इतिहासात अशी परिस्थिती पहिल्यांदा पाहिली, मतदानापासून वंचित ठेवणं हे कधीही पाहिलेलं नाही. विधानसभेत वादळी चर्चा केल्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेना आमदार आणि मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली..प्रिया शिंदे ज्या भाजपकडून सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा झाल्या आहेत, त्या शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदेंच्या पत्नी आहेत. शिंदेंच्या मंत्री आणि आमदारांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या दालनात महत्वाची बैठक पार पडली आहे. मंत्री, आमदारांना मिळणारी दुय्यम वागणूक न खपणारी आहे. सातारा झेडपी वादामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार संतप्त झाले आहेत. .शंभूराज देसाई म्हणाले की, सातारा एसपी घरगड्यासारखा वागले आहेत. त्याला निलंबित करा, निवृत्त हायकोर्ट जजमार्फत चौकशी करा. मंत्र्यांना जखमी करणाऱ्या, एलसीबी इन्स्पेक्टर देवकर अन् गर्जेंसह १०० पोलिसांना निलंबित करा. यावर नीलम गोऱ्हेंनी सांगितले की, उपसभापती या नात्यानं सातारा एसपी तुषार दोशींसह देवकर अन् गर्जेंसह इतर पोलिसांना निलंबनाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्य़ांनी ज्यांनी लोकांना ढकलाढकली गेली, धक्काबुक्की केली, त्यांचं मी निलंबित करण्याचे निर्देश देते..Raj Thackeray: संतांची भूमी आणि भोंदूंचा उच्छाद; अशोक खरातसारख्या नीचला राजकीय आश्रय? पोस्टमधून राज ठाकरेंचा संताप, काय म्हणाले?.उपसभापतींनी दिलेल्या निर्देशाचं तंतोतंत पालन होणार असल्याचे उदय सामंतांनी सांगितले. सातारा पोलीस प्रशासनाच्या कारभारावर मकरंद आबा पाटील संतापले. महाराष्ट्राच्या राजकीय विषयाला कलंक देणारी घटना घडली आहे. वाईट पद्धतीनं सातारा प्रशासन वागलं आहे. महिला सदस्यांच्या रूमची झडती घ्यायला १० १० पोलीस होते. भाजप आमदार जयकुमार गोरे म्हणाले की, निर्देश दिलेत तरी, निर्णय बदलता येत नाही. निर्देश देण्याआधी आपण वस्तुस्थितीची माहिती घेणं गरजेचं होतं. जी वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न झाला ती समजून घेणं. ज्या घडामोडी घडल्या, त्या जिल्हा स्तरावर घडलेल्या आहेत. ज्या सदस्याचं अपहरण झालं, तो राष्ट्रवादीचा आहे. ज्यानं गुन्हा दाखल केला तो मुलगा राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता आहे..Uddhav Thackeray: ‘ऑपरेशन टायगर’ची भीती? उद्धव ठाकरेंची खासदारांसोबत तातडीची बैठक; पक्षातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न.जयकुमार गोरे म्हणाले की, जिल्हा परिषद सदस्य सोडून अन्य कुणी तिथे गेलं नाही पाहिजे. निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना मंत्री, आमदार आहे म्हणून वेगळा नियम नाही. जिल्हा परिषद सदस्य अन् कर्मचाऱ्यांनाच जिल्हा परिषद कार्यालयात जाण्याचा नियम आहे. यावर जिल्हा परिषदेचा गेट तोडून तीन-चार हजार लोकं आत गेली. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असताना गेट तोडून आत कोण गेलं? याची चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांनी तपास केला असता तर निवडणूकही झालं असतं, असं ते म्हणाले आहेत. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.