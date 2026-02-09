सातारा

Jawali Taluka ZP and Panchayat Samiti Election Results : जावळीचे 'किंग' मानकुमरेच! चुरशीच्या लढतीत सेनेच्या उमेदवारावर मात; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे 'तो' शब्द पाळणार?

Jawali Taluka ZP and Panchayat Samiti Election Results : सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत भाजप व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवत राजकीय ताकद सिद्ध केली.
कास : जावळी तालुक्यातील भाजपाचे दिग्गज नेते व जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे यांनी जावळी तालुक्यातील म्हसवे गटात 2227 मतांनी विजय मिळवला आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार संदीप पवार यांचा त्यांनी पराभव केला. मानकुमरे यांना 9898 मते मिळाली तर शिवसेनेच्या संदीप पवार यांना 7671 इतकी मते मिळाली.

