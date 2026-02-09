Jawali Taluka ZP and Panchayat Samiti Election Results : जावळीचे 'किंग' मानकुमरेच! चुरशीच्या लढतीत सेनेच्या उमेदवारावर मात; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे 'तो' शब्द पाळणार?

कास : जावळी तालुक्यातील भाजपाचे दिग्गज नेते व जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे यांनी जावळी तालुक्यातील म्हसवे गटात 2227 मतांनी विजय मिळवला आहे. त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार संदीप पवार यांचा त्यांनी पराभव केला. मानकुमरे यांना 9898 मते मिळाली तर शिवसेनेच्या संदीप पवार यांना 7671 इतकी मते मिळाली..अपक्ष उमेदवार संतोष शिराळे यांना या गटात 300 मते मिळाली तर 165 मते नोटाला पडली. चुरशीच्या या लढतीत वसंतराव मानकुमरे यांनी 2227 मतांनी विजय मिळवत जावळीच्या राजकारणात आपणच किंग असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले. .Kankavli Zilla Parishad Election Results : कणकवलीत शिंदेंच्या शिवसेनेचे वर्चस्व! रफिक नाईक ठरले 'टफ फायटर', पण विजय गुरुप्रसाद शिंदेंचाच; रामचंद्र राऊत तिसऱ्या क्रमांकावर.वसंतराव मानकुमरे यांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी निवडणुकीच्या धामधुमीतच जिल्हा परिषदेचा उपाध्यक्ष करणार असा शब्द दिला असल्याने वसंतराव मानकुमरे यांच्या विजयाने ते दुसऱ्यांदा सातारा जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष होतात का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.