Devbhoomi Challenge Trek: साताऱ्याच्या अलमास मुलाणींची किमया; देवभूमी चॅलेंज ट्रेक 113 किमी तीन दिवसांत पूर्ण, अवघड मार्ग, कठीण हवामान… तरीही यश

-सुनील शेडगे नागठाणे : देशातील अत्यंत खडतर, साहसी मानला जाणारा सूर्य देवभूमी चॅलेंज ट्रेक साताऱ्याच्या अलमास मुलाणी यांनी यशस्वी केला. तब्बल १२ हजार फूट उंची, दमछाक करणारी चढाई, थरकाप उडविणारा तीव्र उतार, बर्फातील प्रवास अशा प्रतिकूल परिस्थितीत ११३ किलोमीटरचे अंतर त्यांनी तीन दिवसांत पूर्ण केले..भारतीय सेना अन् उत्तराखंड सरकारतर्फे हा ट्रेक आयोजिण्यात येतो. त्यात मुलाणी यांनी पहिल्या दिवशी हेलंग ते कलगोट सुमारे ३६ किलोमीटरचे अंतर दहा तासांत पूर्ण केले. दुसऱ्या दिवशी कलगोट ते मंडल हे ३९ किलोमीटरचे अंतर १३ तासांत पूर्ण केले. अखेरच्या दिवशी मंडल ते उखीमठ या ३९ किलोमीटरचे अंतरासाठी त्यांना १३ तासांचा कालावधी लागला..सततचे चढउतार, खडतर वाटा अन् हवामानातील बदल यामुळे हा ट्रेक अत्यंत आव्हानात्मक ठरतो. असामान्य धैर्य, अपार सहनशक्ती अन् मानसिक ताकद यांची कसोटी पाहतो. त्यासाठी भारतीय लष्कराचे सहकार्य लाभल्याचे मुलाणी यांनी नमूद केले. त्यांनी या मोहिमेत तीन केदार स्थळांना भेट दिली..'बॉर्डर रन' यशस्वीपेशाने प्राथमिक शिक्षिका असलेल्या अलमास मुलाणी या अव्वल धावक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आयर्न वुमनचा बहुमान त्यांनी मिळविला आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील प्रतिष्ठेच्या कॉम्रेडस मॅरेथॉनसह त्यांनी 'बॉर्डर रन'ही यशस्वी केली आहे..माझ्या आजवरच्या ट्रेल रनिंगमधील ही सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा होती. भारतीय सैनिकांची जिद्द, समर्पणाची भावना, पर्वताची भव्यता, नद्यांची निर्मळता अन् देवभूमीतील सकारात्मक ऊर्जा माझ्यासाठी प्रेरणादायी ठरली. हे यश मी भारतीय सैनिकांना समर्पित करते.- अलमास मुलाणी.