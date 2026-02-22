Satara District:‘माझी वसुंधरा’त सातारा जिल्ह्याचा डंका; राज्यपालांच्या हस्ते तीन पालिकांसह चार ग्रामपंचायतींचा गौरव!

सातारा : शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियान ५.० मध्ये एक ते तीन लाख लोकसंख्येच्या गटात सातारा पालिकेला राज्यस्तरावर पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस मिळाले. अभियानात १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या नगरपालिका गटात पाचगणी नगरपालिकेने पहिला, तर महाबळेश्वर नगरपालिकेने दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. याच अभियानात दहिवडी नगरपंचायतीसही १५ ते २५ हजार लोकसंख्येच्या गटात तिसरा क्रमांक मिळाला आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...या अभियानात जिल्ह्यातील एक हजार ४९२ ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला होता. यात मान्याचीवाडी (ता. पाटण) ग्रामपंचायतीने राज्यात प्रथम क्रमांक, वरुड (ता. खटाव) ग्रामपंचायतीस दोन ते तीन हजार लोकसंख्येच्या गटात विभागस्तरावर पहिला, कळंबे (ता. सातारा) ग्रामपंचायतीस दीड ते दोन हजार लोकसंख्येच्या गटात विभागस्तरावर पहिला, एक हजारपेक्षा लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायत गटात समर्थगाव (ता. सातारा) ग्रामपंचायतीस विभागस्तरावर पहिला क्रमांक मिळाला आहे. या तिन्ही ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५० लाखांचे बक्षीस जाहीर झाले आहे..अधिकाऱ्यांचाही सन्मानसर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही अभियानात सन्मान करण्यात आला. यात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना राज्यस्तरावर तिसऱ्या क्रमांक, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांना विभागस्तरावर पहिला, खंडाळा गटविकास अधिकारी यांना पुणे विभागात तिसऱ्या क्रमांक, जिल्हास्तरावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये पाटणचे गटविकास अधिकारी पहिले क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले..‘माझी वसुंधरा’मध्ये सातारा पालिकेचा सन्मानसातारा : राज्य शासनाच्या वतीने घेतलेल्या माझी वसुंधरा ५.० अभियानात सातारा पालिकेने राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला. याबद्दल सातारा पालिकेचा राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या हस्ते आज पालिका प्रशासनाचा सन्मान करण्यात आला..पालिकेच्या वतीने नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, उपाध्यक्ष ॲड. डी. जी. बनकर यांनी या पुरस्काराचा स्वीकार केला. या वेळी मुख्याधिकारी अभिजित बापट, आरोग्य सभापती धनंजय जांभळे, नगरसेवक अविनाश कदम, नगरसेवक राजू गोरे, अभियंता दिलीप चिद्रे, आरोग्य विभागाचे राकेश गलियल, अमित चव्हाण, नितीन माळवे, रोहित माळी, प्रफुल्ल माहुलकर, अफान बागवान, आरोग्य विभाग मुकादम राजेंद्र देडगे यांच्यासह पालिकेचे इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.सातारा पालिकेने एक ते तीन लाख लोकसंख्येच्या गटात राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला होता. याबद्दल शासनाच्या वतीने पालिकेस सहा कोटी रुपयांचे पारितोषिक देखील जाहीर करण्यात आले होते..महाबळेश्वर पालिकेला तीन पुरस्कारमहाबळेश्वर ः पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या माझी वसुंधरा अभियान ४ (कालावधी २०२३- २४), ५ (कालावधी २०२४-२५) मध्ये दुसरा आणि भूमी घटकामध्ये प्रथम मानांकन असे एकूण तीन पुरस्काराने महाबळेश्वर पालिकेचा गौरव करण्यात आला.वरळी, मुंबई येथील कार्यक्रमात आज राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या हस्ते महाबळेश्वर पालिकेचे नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, मुख्याधिकारी योगेश पाटील, विभागप्रमुख प्रदीप बोरगे, कल्याण हिवरे व वैभव साळुंखे यांनी पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, मुख्य सचिव राजेश कुमार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आणि माझी वसुंधरा अभियानाचे संचालक सुधाकर बोबडे आदी उपस्थित होते..कोरेगाव नगरपंचायत राज्यात तृतीयकोरेगाव : माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत २०२३-२०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या स्पर्धेतील १५ ते २५ हजार लोकसंख्या गटात कोरेगाव नगरपंचायतीने राज्यात तृतीय क्रमांक मिळवला. नगरपंचायतीचा आज मुंबई येथे गौरव करण्यात आला. नगरपंचायतीला सलग तिसऱ्या वेळी हा सन्मान प्राप्त झाला आहे. नगराध्यक्षा दीपाली बर्गे, उपनगराध्यक्ष राहुल रघुनाथ बर्गे, तत्कालीन मुख्याधिकारी विजया घाडगे व नगरसेवकांनी हा सन्मान स्वीकारला.माझी वसुंधरा अभियान ४.० अंतर्गत २०२३-२०२४ मध्ये भूमी, जल, वायू, अग्नी आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्त्वांवर आधारित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्पर्धा घेण्यात आली. राज्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या अमृत शहरांमध्ये नगरपंचायतीने तृतीय क्रमांक प्राप्त केला आहे. या समारंभात नगराध्यक्षा दीपाली बर्गे, उपनगराध्यक्ष राहुल बर्गे, तत्कालीन मुख्याधिकारी विजया घाडगे, नगरसेवक सुनील बर्गे, परशुराम बर्गे, वनमाला बर्गे, शीतल बर्गे, संजीवनी बर्गे, स्नेहल आवटे, महेश बर्गे, संतोष बर्गे, अर्जुन आवटे यांनी हा सन्मान स्वीकारला..पर्यावरण संवर्धन विभागात पाचगणी नगरपालिकेने मारली हॅट््ट्रिकपाचगणी : स्वच्छता आणि निसर्ग संवर्धनासाठी नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या पाचगणी गिरिस्थान नगरपालिकेने यंदा पुन्हा एकदा राज्यपातळीवर आपल्या कार्याचा डंका वाजवला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या ‘माझी वसुंधरा ५.०’ या महत्त्वाकांक्षी अभियानांतर्गत १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकांच्या गटात पाचगणीने संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.सलग दुसऱ्या टप्प्यातही हे यश मिळवल्याने पाचगणीने राज्यासमोर एक आदर्श ‘हरित मॉडेल’ उभे केले असून, या गौरव सोहळ्यामुळे शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष दिमाखदार सोहळ्यात पाचगणीचा हा सन्मान करण्यात आला..राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते हा मानाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. नगरपालिकेच्या वतीने मुख्याधिकारी पंडित पाटील, नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे, नगरसेवक तथा आरोग्य समिती सभापती राजश्री सणस, नगरसेवक गणेश कासुर्डे आणि सिटी को-ऑर्डिनेटर ओंकार ढोले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव आणि ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाचे सचिव यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या अभियानांतर्गत नगरपालिकांचे मूल्यमापन अत्यंत कडक निकषांवर करण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने घनकचरा व्यवस्थापन, शहरातील जलसंधारणाचे प्रकल्प, वृक्षारोपण मोहिमेची व्याप्ती, ऊर्जा बचतीसाठी करण्यात आलेले सौरऊर्जेचे प्रयत्न आणि हवामान बदलाबाबत नागरिकांमध्ये केलेली प्रभावी जनजागृती या बाबींचा समावेश होता. नगरपालिकेने या सर्व आघाड्यांवर अत्यंत नावीन्यपूर्ण आणि शाश्वत काम केल्याने त्यांना राज्याचा हा सर्वोच्च बहुमान मिळाला आहे..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.हरित मॉडेल मार्गदर्शक ठरणारसलग दोन सलग दोन वेळा राज्यात अव्वल आल्यामुळे पाचगणी नगरपालिकेवर आता अधिक जबाबदारी वाढली आहे. हरित मॉडेल आता इतर नगरपालिकांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शहर अधिक सज्ज करण्याचा निर्धार प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. 