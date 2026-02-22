सातारा

Satara District:‘माझी वसुंधरा’त सातारा जिल्ह्याचा डंका; राज्यपालांच्या हस्ते तीन पालिकांसह चार ग्रामपंचायतींचा गौरव!

सातारा : शासनाच्‍या माझी वसुंधरा अभियान ५.० मध्‍ये एक ते तीन लाख लोकसंख्‍येच्‍या गटात सातारा पालिकेला राज्‍यस्‍तरावर पहिल्‍या क्रमांकाचे बक्षीस मिळाले. अभियानात १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्‍या असणाऱ्या नगरपालिका गटात पाचगणी नगरपालिकेने पहिला, तर महाबळेश्‍‍वर नगरपालिकेने दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. याच अभियानात दहिवडी नगरपंचायतीसही १५ ते २५ हजार लोकसंख्‍येच्‍या गटात तिसरा क्रमांक मिळाला आहे.

