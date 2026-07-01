सातारा

Satara Heritage: साताऱ्याच्या ऐतिहासिक वैभवाला नवी झळाळी! संगम माहुली विकासासाठी १३२.९५ कोटींना मंजुरी, काय आहे ऐतिहासिक महत्त्व..

Satara heritage tourism development project: संगम माहुलीतील ताराराणी, येसूबाई व शाहू महाराजांच्या समाधिस्थळांचे जतन, झुलता पूल, निरीक्षण गॅलरी, घाटांचे सौंदर्यीकरण आणि पर्यटन सुविधांसाठी १३२.९५ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर
Sangam Mahuli Set for Grand Revival: Historic Memorials to Get ₹132.95 Crore Facelift

Sangam Mahuli Set for Grand Revival: Historic Memorials to Get ₹132.95 Crore Facelift

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-उमेश बांबरे

सातारा: जिल्ह्याचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचा निर्णय शासनाच्या नियोजन विभागाने घेतला आहे. संगम माहुली येथील महाराणी ताराराणी, महाराणी येसूबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळांचे संवर्धन व जीर्णोद्धार करण्यासाठी १३२.९५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला अंतिम प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये निरीक्षण गॅलरीसह झुलता पूल, संगमेश्वर व रामेश्वर घाटाचे संवर्धन, ऑडिओ व्हिज्युअलायझेशन रूम, शिव व हिंदू मंदिरांचा जीर्णोद्धार अशी विविध पर्यटनाला चालना देणारी कामे करण्यात येणार आहेत.

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