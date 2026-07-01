Satara Heritage: साताऱ्याच्या ऐतिहासिक वैभवाला नवी झळाळी! संगम माहुली विकासासाठी १३२.९५ कोटींना मंजुरी, काय आहे ऐतिहासिक महत्त्व..

-उमेश बांबरे सातारा: जिल्ह्याचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचा निर्णय शासनाच्या नियोजन विभागाने घेतला आहे. संगम माहुली येथील महाराणी ताराराणी, महाराणी येसूबाई आणि छत्रपती शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळांचे संवर्धन व जीर्णोद्धार करण्यासाठी १३२.९५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला अंतिम प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये निरीक्षण गॅलरीसह झुलता पूल, संगमेश्वर व रामेश्वर घाटाचे संवर्धन, ऑडिओ व्हिज्युअलायझेशन रूम, शिव व हिंदू मंदिरांचा जीर्णोद्धार अशी विविध पर्यटनाला चालना देणारी कामे करण्यात येणार आहेत. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...संगम माहुलीच्या विकास आराखड्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हास्तरीय समितीने या आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या बैठकीत या आराखड्यातील दोन्ही टप्प्यातील १३२.९५ कोटींच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे संगम माहुली परिसरात धार्मिक पर्यटन वाढणार आहे. .या आराखड्यानुसार ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वास्तूंची मूळ शैली जपून भारतीय आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार सर्व कामे करण्यात येणार आहेत. सातारा ते कऱ्हाडदरम्यान राष्ट्रीय महामार्गावर एक विशेष ऐतिहासिक सर्किट उभारून येथे पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहे. संगम माहुलीतील प्राचीन मंदिरांची दुरुस्ती, कृष्णामाई, रामेश्वर व घाटांचे बांधकाम व सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे..असा आहे टप्पा क्रमांक दोनटप्पा क्रमांक दोनमध्ये एकूण खर्च ६८.१९ कोटी असून, यातून मंदिरे, घाट, दीपमाळ आणि तटबंदीचे संवर्धन ४.३८ कोटी, निरीक्षण गॅलरीसह झुलता पूल १५ कोटी, मस्तानी महाल संवर्धन व जीर्णोद्धार : ९.९० कोटी, रामेश्वर मंदिर, घाट अवशेष व पर्यटक विश्रामगृह नऊ कोटी, संगमेश्वर व रामेश्वर घाटाचे संवर्धन ८.४० कोटी, कृष्णामाई घाट आणि तटबंदी एक कोटी, ऑडिओ व्हिज्युअलायझेशन रूम ३.६० कोटी, शिव व हिंदू मंदिरांचा जीर्णोद्धार तीन कोटी, विद्युतीकरण ३.८९ कोटी..ऐतिहासिक महत्त्वसातारा ही छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील मराठा साम्राज्याची राजधानी आहे. कृष्णा आणि वेण्णा नद्यांच्या पवित्र संगमावर (संगम माहुली) ही ऐतिहासिक समाधिस्थळे वसलेली आहेत. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पत्नी महाराणी येसूबाई, सातारा गादीचे संस्थापक छत्रपती शाहू महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या अद्वितीय रणरागिणी महाराणी ताराराणी यांच्या स्मृती या भूमीशी जोडलेल्या आहेत. या ऐतिहासिक वारशाला पुनरुज्जीवित करण्याचे काम या आराखड्यामुळे होणार आहे..दर महिन्याला अहवालजिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे मुख्य ‘संनियंत्रण अधिकारी’ करण्यात आले असून, त्यांना वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. कामाचा दर्जा राखण्यासाठी आणि वास्तूंची मूळ ऐतिहासिक शैली टिकवण्यासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या देखरेखीखालीच सर्व कामे करण्यात येणार आहेत. या आराखड्यातील कोणत्याही कामाची इतर शासकीय योजनांमध्ये पुनरावृत्ती होणार नाही आणि अतिरिक्त निधी मागितला जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. प्रकल्पाच्या आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा अहवाल दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.असा होणार निधी खर्चविकास आराखडा दोन टप्प्यांत राबवला जाणार आहे. टप्पा एकमध्ये सुमारे ६४.७६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, यातून काशीविश्वेश्वर मंदिर व इतर सुविधा संवर्धन : ८.७५ कोटी, काशीविश्वेश्वर घाट दुरुस्ती तीन कोटी, समाधिस्थळ विकसितसाठी ३.४५ कोटी, अस्तित्वातील समाधींचे संर्वधन, दुरुस्ती तीन कोटी, संगम माहुली घाट बांधकाम २०.२८ कोटी, परिसर सौंदर्यीकरण व लॅंडस्केपिंग २.२५ कोटी, सभामंडप बांधकाम : २.९५ कोटी, संगम माहुली परिसराचे सौंदर्यीकरण व रस्ते विकास ३.८७ कोटी, घाटांचा विकास १.३५ कोटी, विद्युतीकरण ३.६९ कोटी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.