Satara industrial Development: नोकरी मागणारे नाही, नोकरी देणारे तयार; साताऱ्यात उद्योजकतेचा नवा अध्याय, ६०० उद्योजकांची भरारी!

सातारा: जिल्ह्यात रोजगाराची नवी वाट निर्माण होत असून, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून तब्बल ६०० नवीन उद्योजक तयार झाले आहेत. या उपक्रमामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक नकाशावर एक नवा मैलाचा दगड रोवला गेला असून, या माध्यमातून सुमारे २५०० जणांना प्रत्यक्ष रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .जिल्हा उद्योग केंद्राने केवळ नोंदणीवर भर न देता प्रत्यक्ष जमिनीवर उद्योग उभे राहतील, यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये नवीन उद्योजकांना ३५ टक्के इतके भरीव अनुदान दिले जात असल्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना मोठा आधार मिळाला आहे. या आर्थिक पाठबळामुळे भांडवलाची अडचण दूर होऊन अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आता ‘नोकरी मागणारे’ न राहता ‘नोकरी देणारे’ बनले आहेत..भविष्यातील गरजा ओळखून उद्योग केंद्राने प्रशिक्षणाची व्याप्तीही वाढवली आहे. आता केवळ उत्पादन क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता सेवा क्षेत्रातही क्रांती घडवण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ड्रोन प्रशिक्षण, लहान हार्वेस्टर संचलन आणि जमीन मोजणी यांसारख्या आधुनिक विषयांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असल्याने या कौशल्यांना मोठी मागणी आहे..नवीन उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठीही आगामी काळात विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत. या यशस्वी वाटचालीमुळे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास दर उंचावण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक उमेशचंद्र दंडगव्हाळ यांनी व्यक्त केला आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .जिल्हा उद्योग केंद्रामुळे स्थानिक तरुणांमध्ये उद्यमशीलतेची भावना निर्माण झाली आहे. नवीन प्रकल्पांना आर्थिक अनुदान, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची उपलब्धता यावर विशेष भर दिला जात आहे. यामुळे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास नक्कीच वेगाने होईल.- उमेशचंद्र दंडगव्हाळ, व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सातारा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.