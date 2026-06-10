Army Officer Success Story: साताऱ्याच्या सुपुत्राचा शौर्यगौरव! ले. कर्नल आदित्य घाटगेंना राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्यचक्र, आयटीची नोकरी सोडून सैन्याची निवडली वाट

-प्रशांत घाडगे सातारा : साताऱ्याचे सुपुत्र लेफ्टनंट कर्नल आदित्य घाटगे यांच्या नेतृत्वाखाली भारत-म्यानमार सीमेवरील अतिधोकादायक मोहिमेत २१ पॅरा (स्पेशल फोर्सेस) पथकाने देशविरोधी काम करणाऱ्या नऊ अतिरेक्यांचा खातमा केला होता. अशा धैर्य, साहस अन् देशसेवेच्या भावनेची दखल घेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते श्री. घाटगे यांना शौर्यचक्राने गौरविण्यात आले. त्यांच्या या अतुलनीय कामगिरीमुळे साताऱ्याच्या शौर्यपरंपरेत आणखी एक सुवर्णपान जोडले गेले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मूळचे खटाव तालुक्यातील वडूज गावचे रहिवासी असलेले आदित्य घाटगे यांचे बालपण साताऱ्यात गेले. निर्मला कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये दहावीपर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षण यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात, तर अभियांत्रिकीचे शिक्षण कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालयातून पूर्ण केले. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतल्यानंतर त्यांना आयटी क्षेत्रात चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली होती; परंतु लहानपणापासूनच भारतीय सैन्यात देशसेवा करण्याचे स्वप्न खुणावत असल्याने वातानुकूलित कार्यालयात बसून काम करणे अशक्य होते. त्यामुळेच त्यांनी एसएसबी परीक्षा देण्याचा निर्धार करत तयारी केली. २००७-०८ मध्ये त्यांचे स्वप्न पूर्ण होत निवड झाली..इंडियन मिलिटरी ॲकॅडमीच्या (आयएमए) येथे प्रशिक्षण झाल्यानंतर टेक्निकल ग्रॅज्युएट्स कोर्समध्ये गुणवत्ता यादीत त्यांचा पहिला क्रमांक आला होता आणि पासिंग-आउट परेडमध्ये पंजाबचे तत्कालीन राज्यपाल जनरल एस. एफ. रॉड्रिग्ज (निवृत्त) यांच्या हस्ते त्यांना रौप्यपदक देऊन गौरवण्यात आले होते. अशा धाडसी आदित्य यांच्यावर भारत-म्यानमार सीमेवरील देशविरोधी तळावरील मोहिमेदरम्यान आदित्य घाटगे यांनी अढळ शौर्याचे प्रदर्शन केले. .एका सशस्त्र संघटनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी लढताना या मोहिमेचे त्यांनी नेतृत्व केले. लेफ्टनंट कर्नल घाटगे यांच्या पथकाने त्या संघटनेच्या मुख्य नेतृत्वासह नऊ सशस्त्र दहशतवाद्यांचा खातमा केला. त्यांनी आतापर्यंत बेळगाव, काश्मीर, आसाम या ठिकाणी सेवा बजाविली असून, सध्या ते ईशान्य भारतात कार्यरत आहेत. दरम्यान, सध्या आदित्य यांच्या कुटुंबीयांचे वास्तव्य सातारा येथे सदरबझारमधील कूपर कॉलनीत आहे. त्यांचे वडील श्रीकुमार घाटगे हे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातून उपअभियंता (डेप्युटी इंजिनिअर) म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत, तर आईचे नाव प्रशिला घाटगे आहे..आदित्यला लहानपणापासूनच देशसेवेची ओढ होती. चांगली नोकरी असूनही त्याने सैन्याची वाट निवडली, याचा आम्हाला अभिमान आहे. लष्करात जाऊन देशसेवा करण्यासाठी त्याने खूप संघर्ष केला, अनेक अपयश पचवली; पण कधी हार मानली नाही. शौर्यचक्र मिळाला तो क्षण आमच्यासाठी अविस्मरणीय होता.- प्रशिला घाटगे, आदित्य घाटगे यांच्या आई.Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.शेवटच्या प्रयत्नात तिन्ही दलांत निवडआदित्य घाटगे यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी सुरू होती. मात्र, सलग सहा वेळा परीक्षा देऊनही निवड झाली नव्हती, तरीही त्यांनी आपला निर्धार सोडला नाही. अखेर सातव्या प्रयत्नात यश मिळाले, तेव्हा त्यांची लष्कर, नौदल आणि वायू सेना अशा तिन्ही संरक्षण दलांसाठी निवड झाली. मात्र, लष्करात जात लेफ्टनंटपदी ते नियुक्त झाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.