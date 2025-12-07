State Drama Competition: सातारा केंद्रातून ‘पोकळ घिस्सा’ला प्रथम क्रमांक: राज्य मराठी नाट्य स्पर्धा; आठ पारितोषिकांवर मोहोर !

सातारा: महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत सातारा केंद्रातून शिवशक्ती तरुण मंडळ, सातारा या संस्थेच्या ‘पोकळ घिस्सा’ या नाटकाला प्रथम पारितोषिक, तसेच पुण्यशील सुमित्राराजे सांस्कृतिक ट्रस्ट, सातारा या संस्थेच्या ‘खानदानी’ या नाटकास द्वितीय पारितोषिक जाहीर झाल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. या दोन्ही नाटकांची अंतिम फेरीसाठीही निवड करण्यात आली आहे..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित या स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे केंद्रावरील अन्य निकाल पुढीलप्रमाणे : द स्टेज फाउंडेशन, सातारा या संस्थेच्या ‘खेळ मांडियेला’ या नाटकासाठी तृतीय पारितोषिक प्राप्त झाले आहे. दिग्दर्शन : प्रथम पारितोषिक संतोष पाटील (नाटक- पोकळ घिस्सा), द्वितीय पारितोषिक शरद लिमये (नाटक- खानदानी), तृतीय पारितोषिक : रोहित भोसले (नाटक- खेळ मांडियेला) प्रकाश योजना : प्रथम पारितोषिक आदिती वर्मा (नाटक - पोकळ घिस्सा), द्वितीय पारितोषिक धृवी जंगम (नाटक - आमच्या ‘ही’चं प्रकरण), तृतीय पारितोषिक साहिल वाईकर (नाटक- खेळ मांडियेला), .नेपथ्य : प्रथम पारितोषिक विश्वकर्मा राव (नाटक-खानदानी), द्वितीय पारितोषिक किरण गायकवाड (नाटक-व्हाईट पेपर), तृतीय पारितोषिक श्रेयस पंडित (नाटक- खेळ मांडियेला), रंगभूषा : प्रथम पारितोषिक प्रशांत इंगवले (नाटक-शिवराज्यभिषेक), द्वितीय पारितोषिक मनीष काशीद (नाटक- चार दिवस प्रेमाचे), तृतीय पारितोषिक निर्मला खळतकर (नाटक-पोकळ घिस्सा), संगीत दिग्दर्शन : प्रथम पारितोषिक हर्षदा पाटील (नाटक - पोकळ घिस्सा), द्वितीय पारितोषिक ओमकार जांभळे (नाटक- चार दिवस प्रेमाचे), तृतीय पारितोषिक सिद्धांत कदम (नाटक- खेळ मांडियेला), वेशभूषा : प्रथम पारितोषिक सई घोणे (नाटक- सूर्यास्ताच्या अंतिम किरणापासून सूर्योदयाच्या प्रथम किरणापर्यंत), .द्वितीय पारितोषिक तिलोत्तमा (नाटक- खानदानी), तृतीय पारितोषिक निर्मला खळतकर (नाटक- पोकळ घिस्सा), उत्कृष्ट अभिनय रौप्यपदक संतोष पाटील (नाटक - पोकळ घिस्सा) व पूनम मुसळे (नाटक- खानदानी), अभिनयासाठी गुणवत्ता प्रमाणपत्रे पायल कदम (नाटक- आम्ही दोघेच रहायचो घरात), अमित परिहार (नाटक-नथिंग इज फेअर), प्रथमेश देशपांडे (नाटक- शिवराज्यभिषेक), अक्षय काळभोर (नाटक- खानदानी), रवींद्र इनामदार (नाटक- सूर्यास्ताच्या अंतिम किरणापासून सूर्योदयाच्या प्रथम किरणापर्यंत), सरिता नलवडे (नाटक-पोकळ घिस्सा), संयोगिता माजगावकर (नाटक- आमच्या ‘ही’चं प्रकरण), नियती पवार (नाटक-चार दिवस प्रेमाचे), अपर्णा क्षेमकल्याणी (नाटक- खेळ मांडियेला), अभिमन्यू खांडेकर (नाटक- सासूबाईचं असचं असत)..गेल्या महिन्यात श्री शाहू कलामंदिर येथे झालेल्या या स्पर्धेत एकूण १९ नाट्यप्रयोग सादर झाले. स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून श्याम अधटराव, शशिकांत चौधरी आणि श्रीमती मंजूषा जोशी यांनी काम पाहिले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी सर्व विजेत्यांचे अभिनंदन केले आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी प्रथम, द्वितीय व तृतीय आलेल्या नाटकांच्या संघांचे, तसेच इतर पारितोषिक प्राप्त कलाकारांचे अभिनंदन केले..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .आठ पारितोषिकांवर मोहोरशिवशक्ती तरुण मंडळाने सादर केलेल्या ‘पोकळ घिस्सा’ या नाटकाने चौफेर कामगिरी करीत सर्वोत्कृष्ट नाटकासह एकूण आठ पारितोषिकांवर मोहोर उमठवली. संतोष पाटील यांनी दुहेरी यश मिळवताना या नाटकाच्या दिग्दर्शनासाठीचे प्रथम पारितोषिक, तसेच अभिनयासाठीचे रौप्य पदक पटकावले, तर सरिता नलवडे यांना अभिनय गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळाले. याशिवाय प्रकाश योजनासाठी आदिती वर्मा व संगीत दिग्दर्शनासाठी हर्षदा पाटील यांना प्रथम पारितोषिक देण्यात आले, तर रंगभूषा व वेशभूषासाठी निर्मला खळतकर यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.