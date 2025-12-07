सातारा

State Drama Competition: सातारा केंद्रातून ‘पोकळ घिस्सा’ला प्रथम क्रमांक: राज्य मराठी नाट्य स्पर्धा; आठ पारितोषिकांवर मोहोर !

achievements of Satara theatre groups in state drama contests: कलाकारांमध्ये या दुहेरी यशाचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. “साताऱ्याची नाट्यपरंपरा आणखी उंचावली,” अशी प्रतिक्रिया दिग्दर्शकांनी दिली. अंतिम फेरीत आता या दोन्ही नाटकांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. साताऱ्याच्या रंगभूमीने पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
State Marathi Drama Awards: Satara Team’s ‘Pokal Ghissa’ Tops the List, ‘Khandani’ Runner-Up

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत सातारा केंद्रातून शिवशक्ती तरुण मंडळ, सातारा या संस्थेच्या ‘पोकळ घिस्सा’ या नाटकाला प्रथम पारितोषिक, तसेच पुण्यशील सुमित्राराजे सांस्कृतिक ट्रस्ट, सातारा या संस्थेच्या ‘खानदानी’ या नाटकास द्वितीय पारितोषिक जाहीर झाल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभीषण चवरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. या दोन्ही नाटकांची अंतिम फेरीसाठीही निवड करण्यात आली आहे.

