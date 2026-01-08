सातारा

Delhi Metro Security: दिल्ली मेट्रोच्या सुरक्षा अधिकारीपदाची जबाबदारी सातारच्या सुपुत्राकडे; आयपीएस अधिकारी संतोष चाळके यांचे जिल्ह्यातून काैतुक!

Santosh Chalke IPS Achievement Satara: दिल्ली मेट्रोच्या सुरक्षेची धुरा साताऱ्याच्या संतोष चाळके यांच्याकडे; महाराष्ट्राच्या गौरवाची नवी कहाणी
IPS officer Santosh Chalke takes charge as security chief of Delhi Metro.

IPS officer Santosh Chalke takes charge as security chief of Delhi Metro.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : मूळचे साताऱ्याचे असलेले आयपीएस अधिकारी संतोष चाळके यांची दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनच्या मुख्य सुरक्षा अधिकारीपदी नियुक्ती झाली आहे. दिल्ली मेट्रोतून दररोज ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. दिल्ली मेट्रोचे ३५४ किमीचे जाळे आहे. त्यामुळे आयपीएस चाळके यांच्यावर देशाच्या राजधानीत सोपविण्यात आलेली जबाबदारी विशेष महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या सुरक्षेसाठी १३ हजार अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत असून, त्यांचे नेतृत्व संतोष चाळके करणार आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
delhi
Security
IPS Officer
district
Metro

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com