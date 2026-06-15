नागठाणे: विद्यार्थी, शिक्षक, पालक अन् समाज या साऱ्या घटकांसाठीच जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या शाळांचा प्रारंभ उद्यापासून (सोमवार) होत आहे. घंटा वाजणार, शाळा भरणार आणि महिनाभर शांतता अनुभवणाऱ्या वर्ग खोल्यांनाही पुन्हा एकदा किलबिलाटाचा आनंद मिळणार आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी सज्ज झाला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जिल्ह्यातील शाळांची घंटा सोमवारपासून वाजणार आहे. अर्थात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने मात्र, गेल्या आठवड्यापासूनच याबाबतची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी मोफत पाठ्यपुस्तके मिळणार आहेत. ती पुस्तके तालुकास्तरावरून शाळांवर पोचली आहेत.शाळा परिसर स्वच्छता, नवागत विद्यार्थ्यांचे स्वागत, पालक भेटी, व्यवस्थापन समिती बैठका, वर्षभरात राबविण्यात येणारे उपक्रम याबाबतचे नियोजनही बहुतेक ठिकाणी पूर्ण झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध शैक्षणिक उपक्रमांचा आढावा घेण्यात आला असल्याचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अनिस नायकवडी यांनी नमूद केले..शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमांतर्गत पहिल्याच दिवशी जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी प्रातिनिधीक स्वरूपात विविध शाळांना भेटी देणार आहेत. याबाबतचे नियोजन झाले आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबाबत जनजागृती, पालकांचा सहभाग याविषयी शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.- अनिस नायकवडी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक).अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शनशाळेच्या पहिल्याच दिवशी स्वतः ‘सीईओ’ यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य, बांधकाम, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, कृषी आदी विभागांचे उच्चपदस्थ अधिकारी शाळाभेट कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. विविध शैक्षणिक योजनांचा आढावा घेऊन ते शाळांना मार्गदर्शन करणार आहेत..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.नवीन अभ्यासक्रमगेल्या वर्षी इयत्ता पहिली अन् अंगणवाडीचा अभ्यासक्रम बदलला होता. यंदाच्या वर्षापासून इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी अन् सहावीचे अभ्यासक्रम बदलले जाणार आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधित इयत्तांच्या शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याबाबतच्या वेळापत्रकाचीही आखणी करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.