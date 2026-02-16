Karad Crime: शाळकरी विद्यार्थिनीचा शिक्षकाकडून विनयभंग; व्हॅलेंटाइन डेदिवशी धक्कादायक घटना उघडकीस, कऱ्हाडमध्ये उडाली खळबळ!

कऱ्हाड : अल्पवयीन मुलीचा शाळेतील शिक्षकानेच विनयभंग केल्याचा प्रकार व्हॅलेंटाइन डेदिवशी उघडकीस आला. याप्रकरणी पीडित मुलीने दिलेल्या फिर्यादीवरून शिक्षकावर गुन्हा नाेंद झाला आहे. राजेंद्र कसबे असे गुन्हा दाखल झालेल्या शिक्षकाचे नाव आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.पोलिसांनी सांगितले, पीडित विद्यार्थिनी शाळेत शिकते. २८ जानेवारीला संबंधित मुलगी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास शाळेत होती. त्यावेळी शिक्षक कसबेने तिला वर्गाबाहेर बोलावले. चार दिवस शाळेत का आली नाहीस, असे विचारले. त्यानंतर त्याने संबंधित मुलीला मैत्रीबाबत विचारले. .वारंवार शिक्षक कसबे विद्यार्थिनीला वर्गाबाहेर भेटण्यासाठी बोलावत होता. भीतीमुळे मुलगी जात नव्हती. काल (शनिवार) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास मुलगी वर्गात असताना शिक्षक कसबेने तिला वर्गाबाहेर बोलावले. त्यावेळी भीती वाटल्यामुळे मुलीने तिच्यासोबत तिच्या मैत्रिणींना घेतले. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...त्या वर्गाबाहेर गेल्यावर कसबेने अन्य मुलींना पुन्हा वर्गात पाठवले. यावेळी त्याने मुलीचा विनयभंग केला. घाबरलेल्या मुलीने मैत्रिणींसह कुटुंबीयांना त्याबाबत सांगितले. कुटुंबीयांनी पोलिसात फिर्याद दिली. त्यानुसार शिक्षक कसबे याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.