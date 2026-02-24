Man Taluka Rain: दिवसभर उकाड्याने हैराण, सायंकाळी पावसाने झोडपलं; माण तालुक्यात अवकाळीने शेतकऱ्यांचं नुकसान!

म्हसवड/कलेढोण: माण तालुक्यातील वरकुटे मलवडी व खटाव तालुक्यातील कलेढोण, गारुडी, मुळीकवाडी, तरसवाडी परिसरात आज सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास अचानक जोरदार पावसाने हजेरी लावली. दिवसभर उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...मात्र, अचानक आलेल्या सरींमुळे शेतकरी व नागरिकांची एकच धावपळ उडाली. माण व खटाव तालुक्यात आज दुपारी उकाडा जाणवत होता. सायंकाळी अचानक ढग दाटून आले आणि काही मिनिटांतच मुसळधार सरी कोसळू लागल्या. वरकुटे मलवडी बाजारपेठेत व रस्त्यावर असलेल्या नागरिकांनी आसरा शोधत पळापळ केली..\rकाही ठिकाणी पाण्याचे तळे साचल्याचे चित्र दिसून आले. या अवकाळी पावसामुळे काढणीस तयार असलेल्या पिकांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हरभरा, गहू, ज्वारी व द्राक्षासह इतर फळ पिकांना या पावसाचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.\rदरम्यान, हवामानातील अचानक बदलामुळे परिसरात थंडावा निर्माण झाला असून, नागरिकांनी पावसाचा आनंदही लुटला. पुढील काही दिवस हवामान कसे राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.