Man Taluka Rain: दिवसभर उकाड्याने हैराण, सायंकाळी पावसाने झोडपलं; माण तालुक्यात अवकाळीने शेतकऱ्यांचं नुकसान!

Crop loss Due to Unexpected Rain in Man Region: अवकाळी पावसाने माण तालुक्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढवली
Unseasonal Showers After Sweltering Day Cause Crop Damage in Man Region

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
म्हसवड/कलेढोण: माण तालुक्यातील वरकुटे मलवडी व खटाव तालुक्यातील कलेढोण, गारुडी, मुळीकवाडी, तरसवाडी परिसरात आज सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास अचानक जोरदार पावसाने हजेरी लावली. दिवसभर उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना या पावसामुळे काहीसा दिलासा मिळाला.

