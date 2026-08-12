Shambhuraj Desai : मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष; सरकार शब्द पाळणारच

सातारा - सातारा व औंध गॅझेट लागू करण्याबाबत सरकारचा अभ्यास सुरू आहे. मनोज जरांगे- पाटील यांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचा पाठपुरावा सुरू आहे. त्यासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे जरांगे- पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनापासून सरकार तसूभरही मागे सरकणार नाही, असा विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. दरम्यान, जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीपासून मी अलिप्त आहे; पण या निवडणुकीत महायुतीचा धर्म आम्ही पाळणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. साताऱ्यातील पालकमंत्री कार्यालयात मंत्री देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील उपस्थित होते..सध्या जरांगे-पाटील हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून, २९ ऑगस्टला त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी मुंबईला जाण्याची तयारी त्यांनी केली आहे, या प्रश्नावर मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘जरांगे-पाटलांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार आम्ही प्रत्येक कॅबिनेट बैठकीत किती लोकांना दाखले दिले, किती लोकांची जातपडताळणी पूर्ण झाली, इतर सवलती मिळाल्या का? याचा आढावा घेत आहोत. त्यांच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेचा पाठपुरावा सुरू आहे..तसेच मंत्रालयात स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार त्यांना दिलेल्या आश्वासनापासून तसूभरही मागे सरकणार नाही. आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी सर्व बाबी आम्ही करू, तसेच जरांगे यांना आंदोलनापूर्वी आम्ही केलेल्या पाठपुराव्याची लेखी माहिती देऊ. ही माहिती घेतल्यानंतर त्यांना आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही.त्यांनी सातारा व औंध संस्थान गॅझेट लागू करण्याचा आग्रह धरलेला आहे. हे दोन्ही लागू करण्याबाबत काय करावे लागेल, याबाबत सरकारचा अभ्यास सुरू आहे. छत्रपती घराण्यातील मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हेही मंत्रिमंडळ समितीचे सदस्य आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून धोरण ठरविले जाणार आहे.’.महिलांच्या सन्मानासाठी सरकारने लाडकी बहीण उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांचे नाव देशात झाले आहे. त्यामुळे ही योजना पुढे चालू राहणार आहे, असे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले, ‘सध्या एफडीएकडून सुरू असलेल्या भेसळीवरील कारवाईत सातत्य ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सातत्याने जो कोणी सापडेल, त्यावर मोका लावण्याच्याही सूचना केलेल्या आहेत.’.महायुतीचा धर्म पाळणारजिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीविषयी ते म्हणाले, ‘‘मी बॅंकेतच नाही. त्यामुळे जे बॅंकेत आहेत. त्यांना विचारा. या निवडणुकीपासून मी अलिप्त आहे. अद्याप मतदार यादी अंतिम नाही; पण या निवडणुकीत आम्ही महायुतीचा धर्म पाळणार आहोत. सहकारात आम्ही राजकारण आणत नाही.’’ सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा व लोकांसाठी सहकार असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..विविध उपक्रम राबविलेपालकमंत्री झाल्यावर मी तीन वेगवेगळे उपक्रम सुरू केले होते. पालकमंत्री कार्यालय आपल्या दारी, जनता दरबार, अभ्यागतांच्या भेटी आणि जिल्हा मुख्यालय ठिकाणी पालकमंत्री कार्यालय होणे असे होते. त्यामध्ये एकूण १७६० निवेदने व अर्ज आले होते. त्यापैकी १२३६ अर्जावर कार्यवाही पूर्ण झाली असून, त्यांची टक्केवारी ७२.७४ आहे. १०५२ अर्जावर सकारात्मक निर्णय झाले असून, त्यांची टक्केवारी ८५.१२ टक्के आहे. पाटण विधानसभा मतदारसंघात ३४ जनता दरबार आणि १३ अभ्यागतांच्या भेटी असे उपक्रम राबविले, असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.