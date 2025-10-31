Karad Accident : 'ट्रक-एसटीच्या धडकेत कऱ्हाडला सात प्रवासी जखमी'; उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु

कऱ्हाड: शहरातील भेदा चौकात आज पहाटे साडेचारच्या सुमारास एसटी आणि सिमेंट घेऊन जाणाऱ्या ट्रकची धडक झाली. या अपघातात एसटीतील सात प्रवासी जखमी झाले. त्यांच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .पोलिसांची माहिती अशी, कऱ्हाडहून गोटे गावाकडे जाणाऱ्या सिमेंटच्या ट्रकने भेदा चाैकात नाशिक-मिरज एसटीला जोरदार धडक दिली. धडकेचा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले. अपघाताची माहिती मिळताच उपनिरीक्षक एम. जी. चव्हाण आणि त्यांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. बसमधील केदार शिवाजी कापडणीस (वय ५४, रा. नाशिक) यांच्यासह अन्य जखमी प्रवाशांना तातडीने उपचारासाठी येथील (स्व.) सौ. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. .एसटी व ट्रकचे यात मोठे नुकसान झाले. पोलिसांकडून तत्काळ ट्रक व एसटी बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. शहर पोलिसांकडून अपघाताचा तपास सुरू आहे. कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला, याचा तपास केला जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. शहर पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.