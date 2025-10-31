सातारा

Karad Accident : 'ट्रक-एसटीच्या धडकेत कऱ्हाडला सात प्रवासी जखमी'; उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु

Major Road Accident in Karad;अपघाताची माहिती मिळताच उपनिरीक्षक एम. जी. चव्हाण आणि त्यांचे पथक तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. बसमधील केदार शिवाजी कापडणीस (वय ५४, रा. नाशिक) यांच्यासह अन्य जखमी प्रवाशांना तातडीने उपचारासाठी येथील (स्व.) सौ. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले.
Karad: Seven passengers injured as a truck rammed into an ST bus; treatment continues at sub-district hospital.

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: शहरातील भेदा चौकात आज पहाटे साडेचारच्या सुमारास एसटी आणि सिमेंट घेऊन जाणाऱ्या ट्रकची धडक झाली. या अपघातात एसटीतील सात प्रवासी जखमी झाले. त्यांच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

