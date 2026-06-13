सातारा

Soldier funeral: ११ महिन्यांच्या चिमुकल्यामुळे मने हेलावली! जवान अर्जुन जाधव यांना शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप, शहापूरवर शोककळा

Massive crowd gathers for martyr Arjun Jadhav funeral ceremony: हुतात्मा अर्जुन जाधवांना शहापूरकरांचा अश्रुपूर्ण निरोप; हजारोंच्या उपस्थितीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, देशभक्तीच्या घोषणांनी गाव दुमदुमले
Heartbreaking farewell to brave soldier Arjun Jadhav in rural Maharashtra village

Heartbreaking farewell to brave soldier Arjun Jadhav in rural Maharashtra village

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोपर्डे हवेली : कऱ्हाड तालुक्यातील शहापूर गावचे सुपुत्र व लष्करातील जवान अर्जुन राजेंद्र जाधव यांना आज शहापूर येथे हजारो नागरिकांच्या उपस्थितीत अखेरचा निरोप देण्यात आला. त्यांच्या पार्थिवावर दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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