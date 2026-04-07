Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे माण-खटावमधील वन्यजीव अधिवास धोक्यात; मानवी वस्त्यांमध्ये बिबट्या-लांडग्यांचा शिरकाव वाढणार?

गोंदवले (सातारा) : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्गाच्या सुधारित आराखड्यात माण आणि खटाव तालुक्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला (Shaktipeeth highway wildlife impact Maharashtra) आहे. मात्र, या नव्या विस्तारित मार्गामुळे या भागातील अतिसंवेदनशील गवताळ परिसंस्था आणि विशेषतः लांडग्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाला धोका निर्माण होणार आहे. अधिवास नष्ट झाल्यास भविष्यात या भागात शेतीचे नुकसान आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीती वन्यजीव अभ्यासक आणि संवर्धकांनी व्यक्त केली आहे..माण तालुक्यातील कारखेल, पर्यंती, खडकी, वरकुटे-म्हसवड, वाकी, दिवड, धामणी, गटेवाडी, वडजल आणि कुकुडवाड या गावांमधून जाणारा महामार्ग थेट गवताळ प्रदेशाच्या माध्यमातून जात आहे. खटाव तालुक्यातील कान्हरवाडी, हिरववाडी, पडळ, कानकात्रे, अनफळे आणि मायणी या गावांमधून आखलेला मार्ग थेट पक्षी संवर्धन राखीव क्षेत्राच्या अतिशय जवळून किंवा त्याच्या बफर झोनमधून जाण्याची शक्यता आहे..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्गाचा नकाशा बदलला! आता सातारा जिल्ह्यातील 'या' भागातून सुसाट धावणार गाड्या; जयकुमार गोरेंनी दिली महत्त्वाची अपडेट.लांडगे आणि इतर वन्यजीवांना मुक्त संचारासाठी सलग अधिवासाची गरज असते. या महामार्गामुळे अधिवासाचे तुकडे होऊन त्यांच्या नैसर्गिक भ्रमणमार्गांत कृत्रिम अडथळे निर्माण होऊन वन्यजीवांचा अधिवास संकुचित होण्याची दाट शक्यता आहे. या पर्यावरणीय विनाशावर आवाज उठवण्यासाठी किरकसाल संवर्धन प्रकल्पाच्या अभ्यासाचा आणि अहवालाचा भक्कम आधार घेतला जाणार आहे..नुकताच तयार केलेला आणि 'आयएफएस' प्राप्त असलेल्या किरकसाल संवर्धन प्रकल्पाचा सर्वसमावेशक अहवाल प्रशासनासमोर सादर केला जाणार आहे. तब्बल ६०६ प्रजातींची नोंद असलेला हा अहवाल राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाकडे सादर करून या परिसंस्थेचे आणि पक्षी प्राण्यांचे महत्त्व पटवून दिले जाईल..Shaktipeeth Highway Route Change : 'शक्तिपीठ' महामार्गाचा मार्ग बदलला; माण–खटावमधून जाणार, शिखर शिंगणापूर-गोंदवलेही जोडले जाणार.या आहेत प्रमुख मागण्याशास्त्रीय माहितीच्या आधारावर महामार्गाची आखणी करावीसंवेदनशील भागातून बदलण्याची मागणीमहामार्गावर ठिकठिकाणी वन्यजीव अंडरपास, पर्यावरणीय नलिका बांधाव्यातगवताळ परिसंस्था, लांडग्यांच्या अधिवासाला वाचवण्यासाठी पावले उचलावीत.