Maharashtra Politics : फडणवीसांना विचारल्याशिवाय एकही निर्णय नाही; एकनाथ शिंदे यांनीच महायुती भक्कम केली; मंत्री शंभुराज देसाईंचा ठाम प्रतिवाद!

कऱ्हाड : भाजप देवाभाऊमय आहे, तर महाराष्ट्रातील इतर पक्ष कसे चालतील हे देवाभाऊ ठरवतात असे वक्तव्य भाजप नेते मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्यावर शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी जोरदार प्रहार केला. एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ ला जी उठावाची भूमिका घेतली त्यामुळे भाजप सत्तेत आले आणि चांगला वाटा मिळाला. २०१९ मध्ये आम्हाला सत्तेतून बाहेर जाण्याची गरज नव्हती. शिवसेना भाजप युती भक्कम करण्यासाठी आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात महायुतीला यश मिळाले आणि भाजप ताकदवान झाले याचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गांभीर्याने विचार करावा असे सुनावले. .दूरचित्रवाहीन्यांवर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे व्यक्तव्य मी ऐकले. त्यांनी २०१४ पर्यंत राज्यात भाजप ताकदवान नव्हती हे त्यांनी स्विकारले आहे सध्या भाजप ताकदवान आहे. त्यांचे विधानसभेला जास्त आमदार निवडून आले ही वस्तुस्थिती आहे असे सांगुण मंत्री देसाई म्हणाले, २०१४ नंतर महाराष्ट्रात राजकीय स्थित्यंतरे घडली, त्याकडेही मंत्री लोढा यांनी पाठीमागे वळून पाहिले पाहिजे. २०१४ ते २०१९ राज्यात भाजप व शिवसेनेचे सरकार होते. तेव्हा काय वस्तुस्थिती होती हे सर्वांनी पाहिले आहे. २०१९ नंतर राज्यात महाविकास आघाडी झाली. त्यानंतर भाजप विरोधात बसली आणि उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबर आघाडी करून सरकार बनवले. नंतरच्या काळात आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी कडक भूमिका घेतली..२०२२ ला शिवसेनेच्या ५० आमदारांनी उठाव केला. तेथून खऱ्या अर्थाने राज्याच्या राजकीय परिस्थितीत स्थित्यंतर झाले. सत्तेच्या बाहेर असणारे भाजप आमचे नेते शिंदे यांच्या या निर्णयाने पुन्हा सत्तेत आली. महायुतीचे मुख्यमंत्री म्हणुन एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात अडीच वर्षे काम केले. शिंदे यांच्या मंत्रीमंडळात आम्ही होतो. कोणताही निर्णय घेताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारल्याशिवाय, चर्चा केल्याशिवाय घेतला नाही. महायुती भक्कम करण्याचे काम शिंदे यांनीच केले. शिंदे यांची कामाची गती, निर्णयक्षमता यामुळे महायुतीला २०२४ च्या विधानसभेत मोठे यश मिळाले..२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीला महाविकास आघाडी कडुन फेक नेरेटीव्ह सेट केला गेला. त्याचा फायदा काही प्रमाणात महाविकास आघाडीला झाला. मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी झोकून देवून काम केले. त्यामुळे शिवसेनेमार्फत ८० जागा लढलो त्यातील ६१ जागा जिंकता आल्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, एक रुपयात पिक विमा योजना, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षण योजना अशा सर्व क्षेत्रातील लोकांसाठी भरीव काम शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात झाले. त्याचा परिणाम महायुती भक्कम होण्यात झाला. .२०२२ ला शिंदे यांनी जी भूमिका घेतली, त्यामुळे भाजप सत्तेत आले आणि त्यांना चांगला वाटा मिळाला. एकनाथ शिंदे यांची उठावाची भूमिका आणि पुनर्जीवीत झालेली भाजप शिवसेनेची युती यामुळे भाजप सत्तेमध्ये आली. २०१९ मध्ये आम्हाला सत्तेतून बाहेर जाण्याची गरज नव्हती. शिवसेना भाजप युती भक्कम करण्यासाठी आम्ही सत्तेतून बाहेर पडलो. याचा मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गांभीर्याने विचार करावा.