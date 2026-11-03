Shambhuraj Desai Satara Bank Election Victory : सातारा जिल्हा बँकेत घडला इतिहास! स्व. शिवाजीराव देसाईंनंतर 45 वर्षांनी देसाई घराण्याची दमदार एन्ट्री; पालकमंत्र्यांचा उर आला भरुन

कराड (जि. सातारा) : लोकनेते स्वर्गीय बाळासाहेब देसाई यांच्या कृपा-आशीर्वादाने तब्बल ४५ वर्षांनंतर देसाई परिवाराचा सदस्य जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात दाखल झाला (Desai family returns to Satara District Bank after 45 years) आहे. देसाई गटाचे दोन संचालक बँकेत निवडून आल्याने मनापासून आनंद आणि अभिमान वाटत असल्याचे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगतानाच त्यांचा ऊर भरुन आला. .सातारा जिल्हा बॅंकेतील विजयानंतर माध्यमांशी ते बोलत होते. मंत्री देसाई यांचे बंधू रविराज देसाई, लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते..मंत्री देसाई म्हणाले, स्वर्गीय लोकनेते बाळासाहेब देसाई साहेबांनी स्थापन केलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे पहिले अध्यक्षही तेच होते. त्यांच्या पश्चात आज इतक्या वर्षांनंतर देसाई परिवाराचा सदस्य बँकेत दाखल झाला आहे. स्वर्गीय शिवाजीराव देसाई साहेबांनंतर जवळपास ४५ वर्षांनी आम्ही जिल्हा बँकेत प्रवेश केला आहे. केवळ एकटा सदस्य नव्हे, तर आमच्या गटाच्या मंगल पाटील याही बिनविरोध निवडून आलेल्या आहेत. पहिल्यांदाच देसाई गटाचे दोन संचालक बँकेत दाखल झाले आहेत. महिला संचालकाच्या रूपानेही बँकेत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. मान-सन्मानाने आणि अभिमानाने आम्ही बँकेत प्रवेश केला असून, याचा आम्हा सर्वांना मनापासून आनंद आहे.”.Shambhuraj Desai Satara Bank Election Result : सातारा जिल्हा बँकेत मोठा उलटफेर! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा दणदणीत विजय; भाजप नेते सत्यजितसिंह पाटणकरांना पराभवाचा धक्का.ते म्हणाले, माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व सन्माननीय मतदार बंधू-भगिनींचे सर्वप्रथम मी आभार मानतो. निवडणूक लागल्यापासून माझ्या सहकारी कार्यकर्त्यांनी आणि मतदारांनी जी मेहनत घेतली, ठामपणे साथ दिली, त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. अनेक बाजूंनी प्रयत्न झाले. कोणत्याही गोष्टीला न जुमानता देसाई परिवारावर विश्वास ठेवून मतदारांनी आम्हाला साथ दिली. माझ्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या, कष्ट करणाऱ्या आणि कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता देसाई परिवारावर ठाम विश्वास ठेवून मतदान करणाऱ्या सर्व मतदार बंधू-भगिनींचे तसेच देसाई गटाच्या कार्यकर्त्यांचे पुन्हा एकदा मनःपूर्वक आभार मानतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.