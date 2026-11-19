सातारा : जिल्हा बॅंकेची निवडणूक आम्ही महायुती म्हणून लढली. आजच्या निवडीही बिनविरोध झाल्या असून, महायुतीचेच पदाधिकारी झाले आहेत; पण खोलवर झालेल्या जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत. त्यासाठी जालीम औषध घ्यावे लागते, असा खोचक टोला पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाजपच्या नेत्यांना लगावला. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.जिल्हा बॅंकेच्या निवडीनंतर मंत्री देसाई यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘या निवडणुकीत बॅंकेच्या निवडणुकीत दहा जागा महायुती म्हणून लढल्या. आजच्या निवडी महायुती म्हणून बिनविरोध केल्या असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या निवडी बिनविरोध झाल्या आहेत..जयकुमार गोरेंच्या इशाऱ्यावर मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘त्यांच्या बोलण्याचा अर्थच कळलेला नाही. महायुती म्हणून जिल्हा कॅटेगरीच्या निवडणुका आम्ही लढल्या आहेत.’’ जिल्हा बॅंकेत यापुढे बाळासाहेब देसाई, किसन वीर, आर. डी. पाटील, विलासराव पाटील, लक्ष्मणराव पाटील, भाऊसाहेब महाराज यांनी घालून दिलेली परंपरा आणि बॅंकेची प्रगती कायम ठेवण्यासाठी राजकारणाचे जोडे बॅंकेच्या बाहेर ठेवून सहकारच्या मंदिरात काम करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शिवसेना-राष्ट्रवादीने झेडपीचा वचपा काढला, अशी चर्चा आहे, यावर ते म्हणाले, ‘‘मी असे म्हणणार नाही. झेडपीच्यावेळी काय घडले हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे; पण आज जिल्हा बॅंकेत खेळीमेळीच्या वातावरण निवडी झाल्या.’’ झेडपीच्या निवडीवेळी झालेल्या जखमा थोड्या बऱ्या झाल्यासारखे वाटत आहे का? या प्रश्नावर शंभूराज देसाई म्हणाले, ‘‘ती जखम थोडीशी बरी झाली आहे; पण काही जखमा वरून बऱ्या झाल्यासारख्या दिसतात. खोलवर असलेल्या जखमा लवकर बऱ्या होत नाहीत. त्यासाठी जालीम औषध घ्यावे लागते.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.