Shashikant Shinde: अर्चनाताईंना अध्यक्ष करा; पवारसाहेबांचा निरोप: शशिकांत शिंदे, धावरवाडीचा कारखाना कोणाच्या पैशावर?

विंग: जेव्हा सगळे नेते विरोधात एकत्र येतात, तेव्हा समजायचे आपला नेता अविनाश मोहिते सर्वांना पुरून उरतोय. त्यांच्यामागे रणरागिणीसारख्या खंबीरपणे उभ्या राहिलेल्या अर्चनाताईंना साथ देण्याचे काम कृष्णा कारखान्याच्या शेतकरी सभासदांनी करायचे आहे. अर्चनाताईंना अध्यक्ष करून इतिहास घडवून निवडणुकीत मातब्बरांचा पराभव करा, असा पवारसाहेबांचा निरोपच घेऊन आलोय, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीनिमित्त आयोजित कृषिमहर्षी आबासाहेब मोहिते संस्थापक पॅनेलच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील, ‘कृष्णा’चे माजी अध्यक्ष, पॅनेलचे नेते अविनाश मोहिते, उमेदवार अर्चना मोहिते, काँग्रेसचे अजित पाटील-चिखलीकर, उमेदवार उपस्थित होते..प्रदेशाध्यक्ष शिंदे म्हणाले, ‘‘कृष्णाचे सभासद इतिहास घडवू शकतात, हाही एक इतिहास आहे. खोट्या केसेस टाकल्या, तरीही अविनाश मोहिते खंबीरपणे लढत आहेत. संस्थापकांनी उभा केलेला कारखाना डबघाईला आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा सक्षमपणे उभा राहावा, हीच त्यांची इच्छा आहे. प्रलोभने, आमिषांना भुलू नका. संस्थापक पॅनेलने दिलेली सर्व आश्वासने निश्चितपणे पूर्ण होतील. क्रांतिकारी सातारा, सांगली जिल्ह्यांतील स्वाभिमानी शेतकरी सभासद नक्की इतिहास घडवून संस्थापक पॅनेलला मोठ्या मताधिक्यांनी निवडून देतील.’’.अविनाश मोहिते म्हणाले, ‘‘दहा वर्षांच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी एफआरपीपेक्षा अतिरिक्त दर दिला नाही. संस्थापक पॅनेलच्या कार्यकाळात आदर्श चाललेल्या इरिगेशन योजना डबघाईला आणल्या. शेतकऱ्यांना जादा दर, पाणी फेऱ्यांमध्ये वाढ, हजारो मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, कामगारांना २५ टक्के बोनस दिला. कटकारस्थाने करून आम्हाला अडचणीत आणले; परंतु आम्ही कुणाचा एकही रुपया घेतलेला नाही. कारखाना सहकारी, सभासदांच्या मालकीचाच राहिला पाहिजे, यासाठी लढा आहे.’’.यावेळी उमेदवार अर्चना मोहिते, जिल्हाध्यक्ष पाटील, चिखलीकर, माजी संचालक सुभाष पाटील, उमेदवार महेश पाटील, उदय शिंदे, अविनाश पाटील-वाठारकर, रामभाऊ होगले, रवी काकडे, ॲड. प्रमोद पाटील, शेतकरी संघटनेचे विजय पाटील, आप्पा थोरात, गजानन पाटील यांचीही भाषणे झाली..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.धावरवाडीचा कारखाना कोणाच्या पैशावर?धावरवाडीचा साखर कारखाना कोणाच्या पैशांतून काढला? शिरवळ प्रकल्पासाठी निधी कुठून आला? मदनदादांना स्वतःचा कारखाना का काढता आला नाही? असे प्रश्न उपस्थित करत चिखलीकर यांनी विरोधकांचा समाचार घेतला. ते म्हणाले, सभासद फसवणूक विसरणार नाहीत. संस्थापक पॅनेलला मिळत असलेला पाठिंबा पाहता अर्चना मोहिते कृष्णा कारखान्याच्या अध्यक्षा होणार, असा ठाम विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.