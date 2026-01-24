Shashikant Shinde:मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी शिवसेनेशी युती:आमदार शशिकांत शिंदे, सत्ताधाऱ्यांकडून लोकशाहीची गळचेपी!

केळघर: ‘जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये आम्ही समन्वयाचा मार्ग काढत आहोत. तालुक्यातील सर्व निवडणुका शिवसेना, राष्ट्रवादी व इतर घटक पक्षांना सोबत घेऊन एकत्र एका चिन्हावर उमेदवार उभे करत आहोत. मतांचे विभाजन होऊ नये म्हणून कुसुंबी गट, कुसुंबी गण व आंबेघर गण शिवसेना, म्हसवे गट, म्हसवे गण, खर्शी बारामुरे गण व कुडाळ गट, कुडाळ गण व सायगाव गण राष्ट्रवादी पक्ष लढणार आहोत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला. मेढा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .यावेळी या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख एकनाथ ओंबळे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष साधू चिकणे, सुरेश पार्टे, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष शांताराम कदम, सचिन गोगावले, उमेदवार कविता ओंबळे, राजेंद्र शिंदे, आतिष कदम यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘लोकशाहीत प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे, मात्र सध्या जावळी तालुक्यात सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली प्रशासन ज्या पद्धतीने वागत आहे, त्यावरून प्रशासन लोकशाहीचे रक्षण करणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’’.आमदार शिंदे यांनी म्हसवे गटातील उमेदवार सचिन गोगावले यांच्या उदाहरणावरून प्रशासनावर तोफ डागली. ते म्हणाले, की गोगावले गेल्या अनेक दिवसांपासून जात प्रमाणपत्रासाठी तहसील आणि प्रांत कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत होते. मात्र, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक त्यांच्या अर्जात त्रुटी काढून त्यांना शेवटपर्यंत दाखला मिळू दिला नाही. एका चांगल्या चेहऱ्याला निवडणुकीपासून रोखण्यासाठी यंत्रणेचा वापर झाला, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. .सचिन गोगावले यांचा ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय आहे. त्यांना पोलिसांनी ‘तुम्ही कशाला राजकारणात पडता?’ असा सल्ला देणे हे पोलिसांचे काम आहे का? पोलिसांवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव असून, याचा जाब मी विचारणार आहे,’’ असा इशारा त्यांनी दिला, तसेच जिल्हा सहसंपर्कप्रमुख एकनाथ ओंबळे यांनाही कौटुंबिक वादात ओढून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.सत्ताधाऱ्यांवर टीका करताना शिंदे म्हणाले, ‘‘जर तुम्ही विकासकामे केली असतील, तर विकासाच्या जोरावर निवडणुका जिंका. प्रशासनाला हाताशी धरून, दादागिरी आणि दमदाटी करून निवडणुका लढवणे खेदजनक आहे. अर्ज छाननीच्या वेळी झालेली दमदाटी लोकशाहीला काळिमा फासणारी आहे.’’ ज्या उमेदवारांचे दाखले संशयास्पद आहेत, त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.