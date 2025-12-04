सातारा

Shashikant Shinde: चार मंत्री असूनही एमआयडीसी का नाही?: शशिकांत शिंदेंचा सवाल; साताऱ्यातील देगाव एमआयडीसीबाबत माेठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?

Degav MIDC: साताऱ्यातील देगाव एमआयडीसीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या भागातून चार मंत्री सत्तेत असतानाही एमआयडीसीचा विकास का होत नाही, असा थेट सवाल आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केला. गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करूनही उद्योगधंदे सुरू झाले नाहीत.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: सातारा औद्योगिक वसाहतीतील महाराष्ट्रात स्कूटर कंपनी जर एखाद्या इंडस्ट्रीला दिली असती, तर आज मोठा उद्योग तेथे उभा राहिला असता जिल्ह्याला चार- चार मंत्री असूनही येथे एमआयडीसी का उभी राहात नाही, असा सवाल करून सध्या सातारा एमआयडीसीत औद्योगिकीकरणापेक्षा वसाहतीलाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला.

