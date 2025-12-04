Shashikant Shinde: चार मंत्री असूनही एमआयडीसी का नाही?: शशिकांत शिंदेंचा सवाल; साताऱ्यातील देगाव एमआयडीसीबाबत माेठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले?

सातारा: सातारा औद्योगिक वसाहतीतील महाराष्ट्रात स्कूटर कंपनी जर एखाद्या इंडस्ट्रीला दिली असती, तर आज मोठा उद्योग तेथे उभा राहिला असता जिल्ह्याला चार- चार मंत्री असूनही येथे एमआयडीसी का उभी राहात नाही, असा सवाल करून सध्या सातारा एमआयडीसीत औद्योगिकीकरणापेक्षा वसाहतीलाच प्राधान्य दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .राष्ट्रवादी भवनात आज पक्षाच्या नगरपालिकेच्या उमेदवारांसोबत बैठक घेतल्यानंतर आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आमदार शिंदे म्हणाले, ‘‘देगाव एमआयडीसीबाबत तेथील ९० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध होता. आम्हाला शेती हवी आहे, आम्हाला एमआयडीसी नको, असा सूर तेथील शेतकऱ्यांनी लावला होता. तो विषय मी सभागृहात सुद्धा मांडला होता. कारण तो विषय तिथल्या जनतेच्या अस्मितेचा होता. त्यात माझी काय चूक नसल्याचं देखील सांगितलं. शेती कसत असलेल्या ठिकाणी एमआयडीसी उभारता येत नाही हा शासनाचा नियम असल्याकारणामुळे त्यावेळी तो शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतल्याचे सांगितले. .महाराष्ट्रात स्कूटर्स या बंद पडलेल्या कंपनीच्या जागेत एखादी नवीन इंडस्ट्री आली असती. देगावला तर १०० ते २०० एकर जमिनीपेक्षा इथे तर ५० एकरचा प्लॉट होता. उलट आता त्या ठिकाणी छोटे- छोटे प्लॉट पाडले जात आहेत. इच्छाशक्ती असले, की सगळं होतं; परंतु जिल्ह्यात चार- चार मंत्री असून, साताऱ्याचा विकास मात्र काही होत नसल्याचे चित्र हा सामान्य जनता पाहत आहे.’’.शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्... १०० एकर जमीन असेल तर आम्ही सुद्धा हिंजवडीसारखा आयटीआय प्रकल्प शरद पवार यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात उभारला असता, तसेच जर नवीन एमआयडीसी उभारण्यासाठी पर्यायी जागेचा विचार करायचा म्हटलं, तर सातारा-मेढा रोडवर सुद्धा एमआयडीसी प्रकल्प होऊ शकतो, असेही शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.