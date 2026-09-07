Satara Politics: रामराजेंनी पळवापळवी थांबवावी; शशिकांत शिंदेंचा मिश्कील टोला, जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीवर भाष्य

सातारा: जिल्हा मध्यवर्ती बँक पक्षविरहित असणे गरजेचे आहे. बँकेच्या आगामी निवडणुकीत घडामोडी काय घडतात? यावर आम्ही निर्णय घेणार आहोत. रामराजे नाईक-निंबाळकर हे ज्येष्ठ नेते आहेत. बँकेच्या निवडणुकीत मतदार पळवापळवी होणार असल्यास त्यांनी लक्ष द्यावे. आतापर्यंत त्यांनी पळवापळवी थांबविली नाही. पुढील निवडणुकीत तरी थांबवावी, असा मिश्कील टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मारला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘अल निनो’मुळे यंदा पावसावर परिणाम होण्याची शक्यता आधीपासूनच व्यक्त करण्यात आली होती. सोलापूर, विदर्भासह सातारा जिल्ह्यातील काही भागांत दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे शासनाने वेळीच उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र, शेतकरी आज आर्थिक संकटात सापडल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी..शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही गंभीर आहे. सरकार स्वतः कर्जबाजारी असल्याने एकाचवेळी संपूर्ण कर्जमाफी करण्यास आर्थिक अडचणी येत आहेत. मात्र, बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. स्मार्ट मीटरच्या वाढीव बिलांबाबत ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांवर स्मार्ट मीटरची सक्ती केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.’’.एसआयआरमध्ये मतदारयादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे, तसेच शासकीय विभागांतील रिक्त पदे तातडीने भरावीत. पोलिस भरती तसेच विविध स्पर्धा परीक्षांबाबत जिल्ह्यातील तक्रारींची दखल घेऊन परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्षपणे राबवावी. आरटीओतील गैरप्रकार वाढले असून, त्याबाबत तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. या वेळी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील, अभय जगताप, सुवर्णा पाटील, अर्चना देशमुख उपस्थित होत्या..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.सरकारने कृषी विभागाला आदेश द्यावेतविदर्भासह सोलापूर, सातारा जिल्ह्यांतील काही भागात पाऊस नसल्याने दुष्काळाची स्थिती आहे. या भागातील परिस्थितीचे तातडीने फेरसर्वेक्षण करून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत. त्यासाठी राज्य सरकारने कृषी विभागाला तातडीने आदेश द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.