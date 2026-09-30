Satara District Bank Election : सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीपूर्वी ठाकरे गटाला धक्का; एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत शेखर गोरेंचा प्रवेश

Shekhar Gore Satara Politics : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माण-खटावमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ठाकरे गटाचे संपर्कप्रमुख आणि जिल्हा बँकेचे संचालक शेखर गोरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला..शेखर गोरे हे भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांचे बंधू आहेत. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे माण-खटावमधील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेखर गोरे यांच्या प्रवेशामुळे आगामी निवडणुकीत दोन सख्खे भाऊ वेगवेगळ्या पक्षांकडून राजकीय मैदानात असण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीकडे लक्ष लागले आहे..Satara Drought: जावळी, कोरेगावसह पाटण, वाई, कऱ्हाडही दुष्काळग्रस्त होणार?; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा महसूलमंत्री बावनकुळेंकडे पाठपुरावा.शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर बोलताना शेखर गोरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांच्या विचारांवर चालणाऱ्या शिवसेनेसोबत काम करण्याची भूमिका व्यक्त केली. राज्यातील विकासकामे आणि लोककल्याणकारी योजनांमुळे महायुतीला २०२४ मध्ये जनतेचा कौल मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.