सातारा

Satara District Bank Election : सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीपूर्वी ठाकरे गटाला धक्का; एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत शेखर गोरेंचा प्रवेश

Satara District Bank Election : सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीपूर्वी शेखर गोरेंनी एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. माण-खटावच्या राजकारणात या प्रवेशाची चर्चा सुरू झाली आहे.
Satara District Bank Election

Satara District Bank Election

ESAKAL

Sandeep Shirguppe
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Shekhar Gore Satara Politics : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माण-खटावमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ठाकरे गटाचे संपर्कप्रमुख आणि जिल्हा बँकेचे संचालक शेखर गोरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला.

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