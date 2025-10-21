Soybean Guaranteed Price:'सोयाबीन हमीभाव केंद्रासाठी खर्डाभाकरी आंदोलन'; कऱ्हाडला शेकाप, रासप, बळीराजा शेतकरी संघटनेची संयुक्तपणे घोषणाबाजी

कऱ्हाड : सोयाबीनची खरेदी हमीभावाप्रमाणे न करता शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. त्यासंदर्भात दै. ‘सकाळ’ने आज बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या अनुषंगाने सरकारने तातडीने सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करावे, या मागणीसाठी सहकार उपनिबंधकांच्या येथील कार्यालयाच्या दारात ऐन दिवाळीदिवशीच शेतकरी कामगार पक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना, रासपच्या संयुक्तपणे चटणी भाकरी खाऊन सरकार व व्यापाऱ्यांचा तीव्र निषेध केला..सोयाबीनची काढणी तीन आठवड्यांपासून सुरू आहे. नवीन सोयाबीन बाजारात आणल्यावर हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. त्यासंदर्भात दै. ‘सकाळ’ने आवाज उठवला होता. त्या विषयावर शेतकरी कामगार पक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना, रासपने संयुक्तपणे आंदोलन केले. शेकापचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. समीर देसाई, ‘बळीराजा’चे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, रासपचे मनोज उबाळे, ॲड. अमित लाड, संजय जाधव, अरुण डुबल, संजय जगताप आदी उपस्थित होते..ॲड. देसाई म्हणाले, ‘‘सोयाबीन हंगाम सुरू होऊन एक महिन्यावर कालावधी झाला आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्र सरकारने सुरू केलेली नाहीत. आज सोयाबीनचा हमीभाव पाच हजार ३०० रुपयांवर गेला आहे, तरीही व्यापारी चार हजार रुपयांनी सोयाबीन खरेदी करत आहेत. हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी ही गोड होत नाही..शेतकरी सोडून सर्वजण आनंदाने गोडधोड करून दिवाळी साजरी करत आहेत; पण शेतीमालाला हमीभाव नसल्यामुळे शेतकऱ्याची दिवाळी ही अंधारमय झाली आहे.’’ बळीराजा संघटनेचे चंद्रकांत यादव यांनी सरकारने हमीभाव केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय आठवड्यात न घेतल्यास साताऱ्याच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात उग्र आंदोलन करू, असा इशारा दिला. रासपचे उबाळे यांनी व्यापाऱ्यांचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करून सरकारबरोबर व्यापाऱ्यांनाही धडा शिकवू, असा इशारा दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.