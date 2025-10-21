सातारा

Soybean Guaranteed Price:'सोयाबीन हमीभाव केंद्रासाठी खर्डाभाकरी आंदोलन'; कऱ्हाडला शेकाप, रासप, बळीराजा शेतकरी संघटनेची संयुक्तपणे घोषणाबाजी

Soybean MSP protest intensifies: ॲड. देसाई म्हणाले, ‘‘सोयाबीन हंगाम सुरू होऊन एक महिन्यावर कालावधी झाला आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्र सरकारने सुरू केलेली नाहीत. आज सोयाबीनचा हमीभाव पाच हजार ३०० रुपयांवर गेला आहे, तरीही व्यापारी चार हजार रुपयांनी सोयाबीन खरेदी करत आहेत.
armers stage ‘Kharda-Bhakari’ protest in Karad demanding soybean guarantee price centers; slogans raised by Shetkari Sanghatana, RSP, and Baliraja Sanghatana.

armers stage ‘Kharda-Bhakari’ protest in Karad demanding soybean guarantee price centers; slogans raised by Shetkari Sanghatana, RSP, and Baliraja Sanghatana.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड : सोयाबीनची खरेदी हमीभावाप्रमाणे न करता शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे. त्यासंदर्भात दै. ‘सकाळ’ने आज बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्या अनुषंगाने सरकारने तातडीने सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करावे, या मागणीसाठी सहकार उपनिबंधकांच्या येथील कार्यालयाच्या दारात ऐन दिवाळीदिवशीच शेतकरी कामगार पक्ष, बळीराजा शेतकरी संघटना, रासपच्या संयुक्तपणे चटणी भाकरी खाऊन सरकार व व्यापाऱ्यांचा तीव्र निषेध केला.

Loading content, please wait...
Satara
karad
agriculture
district
Farmers Association
msp
Protest
shetkari sanghatana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com