सातारा : गावागावांत जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळणारे आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहाय्यक यांनाच स्वतःच्या घरातील दिवाळी कशी साजरी करायची? असा प्रश्न पडला आहे. या कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा पगार दिवाळीपूर्वी दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, दिवाळीच्या सणाला पगार त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. परिणामी, दीडशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांची दिवाळी 'पगाराविना'च साजरी होणार असून, नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे..आरोग्य सेवक व सहाय्यक हे ग्रामीण भागात रुग्णसेवा, लसीकरण, जनजागृती मोहीम, तसेच संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रणासाठी दिवस-रात्र कार्यरत असतात. अनेकदा पावसात, उन्हात पायी चालत ते आरोग्यसेवा देतात. मात्र, याच कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर न झाल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. घरभाडे, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण, किराणा आणि सणासुदीचा खर्च या सर्व जबाबदाऱ्यांपुढे या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक घडी कोलमडली आहे. काहींना कर्ज काढून घर खर्च भागवावा लागत आहे. .आरोग्य विभागाकडून वेळेवर वेतन न मिळाल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. प्रशासनाकडून तातडीने थकबाकी पगार वितरित करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. अन्यथा, असंतोष वाढून सेवांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.रुग्णांच्या सेवेत तत्पर राहणारे हे आरोग्यसेवक आज स्वतःच्या घरातील दिवे कसे लावावेत, असा प्रश्न मनाशी बाळगून आहेत. सेवकांची दिवाळी अंधारातच जाण्याची वेळ आली आहे..जिल्हा रुग्णालयातही काही पगाराविनाजिल्हा रुग्णालयातील २५ कर्मचाऱ्यांनाही पगाराविना दिवाळी साजरी करावी लागली आहे. त्याचबरोबर काशीळ ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनाही पगार मिळालेला नाही. वर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या सणाला कर्मचाऱ्यांना पगाराविना राहावे लागणे दुर्दैवी आहे. याबाबत रुग्णालय व्यवस्थापनाने पगार न झाल्याच्या कारणांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे..या आहेत अडचणीदोन महिन्यांपासून रखडला पगारअनेकदा सांगूनही प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?दिवाळीपूर्वी ऑक्टोबर महिन्याचा पगार देण्याचे आश्वासन विरले.ऐन सणासुदीत कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा.