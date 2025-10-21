सातारा

माेठी बातमी! 'आरोग्‍य विभागात दिवाळीऐवजी शिमगा'; सेवक, सहाय्‍यकांचे पगार थकले; कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा..

Shimga instead of Diwali: ऑक्टोबर महिन्याचा पगार दिवाळीपूर्वी दिला जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, दिवाळीच्या सणाला पगार त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. परिणामी, दीडशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांची दिवाळी ‘पगाराविना’च साजरी होणार असून, नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे.
Disheartened health workers in Maharashtra lament “Shimga instead of Diwali” as salaries remain pending; financial struggles deepen ahead of the festive season.

Disheartened health workers in Maharashtra lament “Shimga instead of Diwali” as salaries remain pending; financial struggles deepen ahead of the festive season.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : गावागावांत जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी सांभाळणारे आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहाय्यक यांनाच स्वतःच्या घरातील दिवाळी कशी साजरी करायची? असा प्रश्‍न पडला आहे. या कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक कुचंबणा झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्याचा पगार दिवाळीपूर्वी दिला जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र, दिवाळीच्या सणाला पगार त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. परिणामी, दीडशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांची दिवाळी ‘पगाराविना’च साजरी होणार असून, नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Diwali Festival
workers
Health Department
salary
Maharashtra Government
Unpaid
financial crisis
district
contractual staff payment issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com