सातारा

Satara Pune Accident: भरधाव मोटार घुसली ट्रकखाली! शिरवळला महामार्गावरील घटना; वाठार स्टेशनचे दांपत्य जखमी

Shirwal Highway Crash Leaves Wathar Station Couple Injured: सातारा-पुणे महामार्गावर भरधाव मोटार ट्रकखाली घुसल्याने वाठार स्टेशनचे दांपत्य जखमी; एअरबॅगमुळे मोठी जीवितहानी टळली
Speeding Car Rams Into Truck On Shirwal Highway Couple From Wathar Station Injured In The Major Satara Pune Road Accident

Speeding Car Rams Into Truck On Shirwal Highway Couple From Wathar Station Injured In The Major Satara Pune Road Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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खंडाळा : सातारा- पुणे महामार्गावर पुणे बाजूकडे जाताना भरधाव येणाऱ्या मोटारीने पुढे जात असलेल्या ट्रकला पाठीमागून जोराची धडक दिली. या अपघातात मोटार ट्रकच्या खाली घुसली.अपघातात पती गंभीर जखमी झाला असून, पत्नी किरकोळ जखमी आहे. ही घटना आज दुपारी शिरवळ येथे घडली. एका आठवड्यात अपघाताची ही तिसरी घटना आहे.

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