Satara Pune Accident: भरधाव मोटार घुसली ट्रकखाली! शिरवळला महामार्गावरील घटना; वाठार स्टेशनचे दांपत्य जखमी

खंडाळा : सातारा- पुणे महामार्गावर पुणे बाजूकडे जाताना भरधाव येणाऱ्या मोटारीने पुढे जात असलेल्या ट्रकला पाठीमागून जोराची धडक दिली. या अपघातात मोटार ट्रकच्या खाली घुसली.अपघातात पती गंभीर जखमी झाला असून, पत्नी किरकोळ जखमी आहे. ही घटना आज दुपारी शिरवळ येथे घडली. एका आठवड्यात अपघाताची ही तिसरी घटना आहे..याबाबत माहिती अशी, की साताऱ्याहून पुण्याला जाताना शिरवळ येथे वेगात येणाऱ्या मोटारीवरील (एएमएच ११ डीयू ७३०३) चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तिने ट्रकला (एमएच १४ जीएल ३९००) पाठीमागून जोराची धडक दिली..यामध्ये एअर बॅग उघडल्याने सुदैवाने जीवितहानी टळली, तर मोटारचालक विक्रम संभाजी दोरगे (रा. वाठार स्टेशन, ता. कोरेगाव) हे गंभीर जखमी झाले. त्यांची पत्नी स्वाती विक्रम दोरगे या किरकोळ जखमी झाल्या असून, त्या शिरवळ येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. तपास पोलिस हवालदार केंगळे करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.