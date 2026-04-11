Maratha Empire Map: मराठा साम्राज्य नकाशा पुस्तकातून हटविल्याचा निषेध; शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचा आंदोलनाचा इशारा; एनसीईआरटीने कार्यवाही करावी

सातारा: इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा काढणे हे निषेधार्ह आहे. एनसीईआरटीने तातडीने यामध्ये बदल करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानने निवेदनाद्वारे जिल्हा प्रशासनास दिला आहे..या निवेदनात मराठा साम्राज्य हा केवळ इतिहास नाही, तर तो आपल्या स्वाभिमानाचा, पराक्रमाचा आणि राष्ट्ररक्षणाच्या तेजस्वी परंपरेचा जिवंत वारसा आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळात मराठे दिल्लीपर्यंत पोहोचले आणि पुढे त्यांचा प्रभाव अटकपर्यंत विस्तारला. राजस्थानातील मोहिमा याचे ठळक उदाहरण आहेत..रामपुरा मोहीम, बुंदीतील हस्तक्षेप, कक्कोरचे युद्ध, पाटण आणि मेर्टा येथील विजय, या सर्व घटनांमधून मराठ्यांची युद्धनीती, धाडस आणि उत्तर भारतातील प्रभाव स्पष्ट दिसतो. अनेक राजपूत राज्यांनी मराठ्यांचे वर्चस्व मान्य केले होते, ही ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आहे. .मग असा सत्य इतिहास अभ्यासक्रमातून कमी करणे किंवा हटवणे हे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरू शकत नाही. इतिहास हा कोणत्याही दबावाखाली बदलला जाऊ नये, तर तो पुराव्यांच्या आधारे पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे असे नमूद केले आहे. एनसीईआरटीने इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा काढून टाकण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा व खेदजनक आहे..श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान याचा निषेध करीत असून, एनसीईआरटीच्या पुन्हा हा इतिहास कसा होता तसा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा अन्यथा प्रतिष्ठानद्वारे राज्यभरात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी शहर प्रमुख अजिंक्य गुजर, तालुकाप्रमुख शुभम शिंदे, विभागप्रमुख अभिजित बारटक्के आदी उपस्थित होते.