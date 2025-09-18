Shiv Sena Movement: 'साताऱ्यात शिवसेना आक्रमक; सरकारच्या प्रतिमेचे दहन'; मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळा विटंबनाचा निषेध

सातारा : (कै.) मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना केल्याच्या निषेधार्थ आज शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पोवई नाक्यावर आंदोलन करत महायुती सरकारचा निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. हा आवाज कोणाचा... शिवसेनेचा, उद्धव साहेबांचा विजय असो.., बाळासाहेब ठाकरे अमर रहे, अशी घोषणाबाजी करत शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या प्रतिकात्मक प्रतिमेचे दहन केले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .या वेळी शिवसेनेच्या कृषी शाखेचे जिल्हा प्रमुख प्रताप जाधव, सातारा शहर उपप्रमुख गणेश अहिवळे यांनी सरकारला ठणकावत संबंधित समाजकंटकास आमच्या हवाली करा, असा इशारा दिला. प्रताप जाधव म्हणाले, ‘‘(कै.) मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचे धाडस एका विकृताने केले आहे. त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत. राज्याचे गृहमंत्री इथले असून महाराष्ट्र किती जागृत आहे, हे या कृत्यावरून दिसते. शिवसेना असल्या कृत्यांना दाद देत नाही. उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. .राज्यात अशा घटना घडत असतील तर हे सरकार निष्क्रिय आहे.’’ गणेश अहिवळे म्हणाले, ‘‘शिवसेना पक्षाच्या माँ साहेबांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचे भ्याड कृत्य एका समाजकंटकांकडून झाले आहे. हे राज्य कुणाच्या हातात आहे हे अशा घडलेल्या घटनांवरून दिसत आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत हे कणखर नेते असून, त्यांची वाढती प्रतिष्ठा डोळ्यात खुपत आहे. म्हणून असे कृत्य घडविले जात आहे.’’या वेळी शिवसेना तालुका प्रमुख रमेश बोराटे, युवा सेनेचे सागर धोत्रे, सुनील पवार, आकाश धोंडे, ज्येष्ठ शिवसैनिक अर्जुन मोहिते, तसेच कार्यकर्ते उपस्थित होते..कऱ्हाडमध्ये पोलिसांना निवेदनकऱ्हाड : मीनाताई ठाकरे यांच्या प्रतिमा, पुतळ्यावर रंग फेकणाऱ्या समाजकंटकाचा कऱ्हाड तालुका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे निषेध करण्यात आला. या समाजकंटकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजू ताशिलदार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.शिवसेनेच्या जिल्हा संघटिका अनिता जाधव, उपजिल्हा प्रमुख नितीन काशीद, तालुका प्रमुख शशिकांत हापसे, दिलीप यादव, उपजिल्हा संघटिका कविता यादव, शहर संघटिका सलमा मुल्ला, शोभा लोहार, शहर प्रमुख शशिराज करपे, उपशहर प्रमुख शेखर बर्गे, उपतालुका प्रमुख अजित पुरोहित, मलकापूर शहर संघटिका प्रतिभा नाईक, उपतालुका प्रमुख संभाजी जगताप, प्रवीण लोहार यांच्यासह मान्यवरांच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत. संबंधित समाजकंटकाला कठोर शिक्षा देऊन माँ साहेबांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.