inspiring Story: कचरा वेचक प्रामाणिक हातांना ‘शिवम’चे कोंदण; हृदयस्पर्शी सन्मानाने सार्थक झाल्याचे अंजू मानेंची भावना, पाणावल्या डोळ्यांच्या कडा!

-हेमंत पवार कऱ्हाड : स्वार्थ, लालसा आणि अविश्वासाने व्यापलेल्या आजच्या काळातही माणुसकी आणि प्रामाणिकपणा जिवंत असल्याचा विश्वास पुनः एकदा पुण्यातील कचरा वेचक अंजू माने यांच्या रूपाने दृढ झाला. रस्त्याच्या कडेला कचरा वेचत असताना पडलेल्या एक बॅगेत त्यांना दहा लाख रुपये सापडले. त्या रकमेने त्यांच्या आयुष्याची दिशा बदलू शकली असती; पण त्यांनी पैशांऐवजी माणुसकी निवडली. हाच प्रामाणिकपणाचा क्षण शिवम प्रतिष्ठानने समाजासमोर उचलून धरत अंजू माने यांचा तरुणाईपुढे सन्मान केला अन् सत्काराने भारावून अंजू मानेंनाही कृतार्थतेचे अश्रू आवरता आले नाहीत. पुणे शहर व परिसरात सुमारे ४० लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या घराघरांतील कचरा पुणे महापालिकेच्या वतीने 'स्वच्छ' संस्थेचे सुमारे चार हजार कचरा वेचक दररोज गोळा करतात. याच स्वच्छ संस्थेतर्फे अंजू माने गेल्या वीस वर्षांपासून सदाशिव पेठेत कचरा वेचक म्हणून काम करतात. २० नोव्हेंबरला सकाळी नेहमीप्रमाणे कचरा गोळा करत असताना त्यांना रस्त्याच्या कडेला एक बॅग पडलेली दिसली. यापूर्वीही औषधांच्या बॅगा सापडल्याचा अनुभव असल्याने त्यांनी ती बॅग उचलून फीडर पॉइंटवर सुरक्षित ठेवली. मात्र बॅग उघडल्यावर त्यात औषधांसह तब्बल दहा लाख रुपयांची रोकड असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. क्षणभर थबकलेल्या अंजू माने यांनी एक रुपयाचीही लालसा मनात न आणता बॅगच्या मालकाचा शोध घेण्याचा निर्धार केला. परिसरातील नागरिक, ओळखीच्या लोकांच्या मदतीने चौकशी सुरू केली. त्याच वेळी परिसरात एक नागरिक अतिशय अस्वस्थ अवस्थेत काहीतरी शोधत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. अंजू यांनी त्यांना थांबवून शांत केले, पाणी दिले आणि सविस्तर पडताळणी केल्यानंतर ती बॅग त्यांचीच असल्याचे निश्चित केले. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी दहा लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम संबंधित नागरिकांकडे सुपूर्द केली. अशा अंजू माने यांच्या प्रामाणिकतेचा युवा पिढीपुढे गौरव व्हावा, त्यातून प्रामाणिकपणाचे संस्कार घडावेत, या हेतूने शिवम प्रतिष्ठानच्या वतीने संस्थापक इंद्रजित देशमुख यांच्या संकल्पनेतून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. शिवम प्रतिष्ठानच्या बलशाली युवा हृदय संमेलनात राज्यासह गुजरात, कर्नाटकातून आलेल्या हजारो तरुणांपुढे प्रामाणिकतेचा आदर्श ठरावा, यासाठी त्यांना युवा समाजसेवक सिद्धेश लोकरे यांच्या हस्ते साडी- चोळी व रोख रक्कम देऊन सत्कार केला. अशिक्षित असूनही अंजू माने यांनी दाखवलेला प्रामाणिकपणा आजच्या समाजासाठी दीपस्तंभ ठरावा, असा आहे. लहानपणापासून मी कचरा वेचण्याचे काम करते. ते काम मी आजपर्यंत प्रामाणिकपणे केले आहे. मला सापडलेली दहा लाखांची बॅग मी कोणती लालसा न ठेवता थेट संबंधित मालकाला परत केली. त्याचे कौतुक करण्यासाठी इंद्रजित देशमुख यांच्या शिवम प्रतिष्ठानने मला दिलेला सन्मान हा आजपर्यंतच्या सन्मानापेक्षा मोठा असून, कामाचे सार्थक झाल्याचे मला वाटले.- अंजू माने, कचरा वेचक (पुणे).