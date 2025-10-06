ShivendraRaje Bhosale: भविष्यात ‘प्रतापगड’ स्वबळावर चालेल: बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; सोनगावला कारखान्याचा बॉयलर प्रदीपन कार्यक्रम

कुडाळ : जावळी तालुक्यातील कृषी उद्योग क्षेत्राला चालना देणारा प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी सभासद व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. कारखान्याने यंदाच्या हंगामात अंदाजे चार लाख मेट्रिक टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. भविष्यात कारखाना स्वबळावर चालावा आणि स्वयंपूर्ण व्हावा. त्यादृष्टीनेच ‘अजिंक्यतारा’चे व्यवस्थापन कार्यरत असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .अजिंक्यतारा- प्रतापगड साखर उद्योग समूहाच्या गळीत हंगामासाठी बॉयलर प्रदीपन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व प्रतापगड कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे यांच्या हस्ते मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, ‘अजिंक्यतारा’चे अध्यक्ष यशवंत साळुंखे, उपाध्यक्ष ॲड. शिवाजीराव मर्ढेकर, कार्यकारी संचालक जिवाजी मोहिते, राजेंद्र भिलारे यांच्यासह दोन्ही कारखान्यांचे संचालक व विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. .मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘प्रतापगड साखर कारखान्याला सुरुवातीपासूनच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. कारखाना सुरळीत सुरू राहावा, यासाठीच अजिंक्यतारा कारखान्याने मदतीचा हात दिला आहे. कारखाना लवकरात लवकर कर्जमुक्त होऊन स्वबळावर चालावा, ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद, कामगार यांच्यासह सर्वांनीच प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारखान्याचे खासगीकरण न करता तो सहकारात जिवंत ठेवण्यासाठी तत्कालीन अध्यक्षा सुनेत्रा शिंदे व सौरभ शिंदे यांचे मोलाचे योगदान आहे.’’.Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘प्रतापगड कारखाना जावळी तालुक्याचा मानबिंदू आहे. कारखाना सक्षमपणे चालवण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या सहकार्यातून कारखाना लवकरच इतरही प्रकल्प राबवणार आहे, त्याचा फायदा कारखान्याचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी निश्चितच होईल. सर्वांनी कारखान्याला जास्तीतजास्त ऊस देऊन सहकार्य करावे.’’ यावेळी वसंतराव मानकुमरे, शिवाजीराव मर्ढेकर यांच्यासह मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.