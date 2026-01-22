Shivendraraje Bhosale: सातारा झेडपीवर स्वबळावर सत्ता आणणार: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; नाराजांना आगामी काळात संधी देणार!

सातारा : जिल्ह्यात कोरेगाव सोडले, तर उर्वरित ठिकाणी भाजप स्वबळावर लढत आहे. इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने कोण ना कोण नाराज होणार आहेत. त्यांनी नाराज होऊन वेगळा विचार करण्याचे सोडून पक्ष संघटनेसोबत राहावे. आगामी काळात त्यांचा नक्की विचार करून त्यांना विविध समिती, महामंडळांवर संधी दिली जाईल. जिल्ह्यात भाजपला स्वबळावर जिल्हा परिषदेत सत्ता आणायची आहे. त्यासाठी आम्हाला भाजपच्या पक्ष संघटनेवर व कार्यकर्त्यांवर विश्वास आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही आम्ही यशस्वी होऊ, असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केला. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...सातारा तालुक्यातील उमेदवारासोबत अर्ज दाखल करण्यासाठी जाताना त्यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात कोरेगाव सोडले, तर इतर सर्व ठिकाणी भाजप स्वबळावर लढत आहे. कोरेगाव विधानसभा मतदारसंघात पक्ष नेतृत्वाने स्थानिक नेते महेश शिंदे व भाजप एकत्र लढण्याचा निर्णय झाला आहे. यावेळेस इच्छुक मोठ्या प्रमाणात असल्याने कोण ना कोण नाराज होणार आहेत. कमी गट मिळाल्याने खासदार उदयनराजे नाराज नाहीत. त्यांच्या गटाचेही उमेदवार आम्ही एकत्र बसून दिले आहेत.’’.आगामी निवडणुकीच्या रणनीतीबाबत ते म्हणाले, ‘‘भाजपला स्वबळावर जिल्हा परिषदेत सत्ता आणायची आहे. यातूनच पुढे जिल्ह्यात पक्षाच्या माध्यमातून मोठी कामे करायची आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा करिष्मा महापालिका निवडणुकीत देशाने व राज्याने बघितला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व भाजपच्या शिस्तबद्ध ढाकणीत आम्ही आता जिल्हा परिषदेचे काम गतीने कसे होईल, यावर भर असेल.’’. दोन्ही राष्ट्रवादी व शिवसेना एकत्र लढत आहेत, यावर शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘कोणी एकत्र हे ज्याचे त्यांनी ठरवायचे आहे. आम्हाला आमच्या भाजपच्या संघटनेच्या एकसंधतेवर विश्वास आहे. त्यामुळे आम्ही त्यादृष्टीने वाटचाल करत आहोत. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.महायुतीसाठी पालकमंत्र्यांकडून मला थेट फोन आलेला नाही. त्यांच्या कार्यालयाकडून फोन झाला होता. त्यानुसार आम्ही आमचे समन्वयक पाठविले होते. आम्ही सगळे मुलाखतीत व्यस्त होतो. त्यामुळे प्रमुख पदाधिकारी त्यांच्या बैठकीला गेले होते.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.