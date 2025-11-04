सातारा : सर्वांच्या संघटितपणामुळे जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढली आहे. कधीकाळी राष्ट्रवादीचा गड असणारा जिल्हा आता भाजपचा बालेकिल्ला झाला आहे. ही कोणा एकाची किमया नसून त्यात सर्वांचे योगदान आहे. यापूर्वी आपण कधीही पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवल्या नव्हत्या. यंदाच्या निवडणुकांबाबत वरिष्ठ मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यानंतर दोन्ही बाजूचे सर्व जण एकत्र बसून निर्णय घेतील. निवडणुका कशा लढायच्या याबाबतचा निर्णय योग्यवेळी होईल, असे वक्तव्य सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज सातारा येथील मेळाव्यात केले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते, तसेच मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे गटाच्या मेळाव्याचे आयोजन सोमवारी साताऱ्यात करण्यात आले होते. या वेळी भाजपचे दत्ताजी थोरात, विकास गोसावी, हेमंत कासार, माजी नगराध्यक्ष प्रकाश गवळी यांच्यासह पक्ष पदाधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.सुरुवातीस माजी नगराध्यक्ष अशोक मोने, अविनाश कदम यांनी मनोगतात निवडणुकांच्या अनुषंगाने मते नोंदवत विकासकामांमुळे शिवेंद्रसिंहराजे यांची ताकद वाढल्याचे सांगितले. त्यानंतर इतर मान्यवरांनी मते नोंदवत निवडणुकांच्या अनुषंगाने उपस्थितांना सूचना केल्या..त्यावर शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच उदयनराजेंच्या रूपाने लोकसभेत भाजपचा खासदार या ठिकाणाहून गेला आहे. ही माझी एकट्याची ताकद नसून ती आपल्या सर्वांची आहे. तुम्ही सोबत नसाल तर मी एकटा काहीही करू शकत नाही. लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपण पूर्ण जिल्हा भाजपच्या विचारांचा केला. राज्यात आपली सत्ता असून, जिल्ह्याने भाजपला मोठी ताकद दिली आहे. त्यामुळे भाजपने देखील आपल्याला दोन मंत्रिपदांच्या माध्यमातून ताकद दिली आहे. येत्या आठवडाभरात निवडणुका जाहीर होतील, त्यामुळे आपल्याला आता एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या सर्व निवडणुकांत आपल्याला पक्षाची ताकद आणखी वाढवावी लागणार आहे.’’.माझ्याअगोदर अनेकांनी निवडणुकांबाबत मते नोंदवली आहेत. यापूर्वी आपण कधीही पक्षाच्या चिन्हाचा विचार केला नव्हता. यापूर्वी आपण नगरविकास आघाडीतून लढत होतो. यंदाच्या निवडणुका कशा लढवायच्या, कशा होतील याची काळजी करण्याची गरज नाही. वरिष्ठ त्याबाबत मार्गदर्शन करतील. याच अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा होईल. त्यानंतर भाजप पदाधिकारी, आपले आणि खासदार उदयनराजे यांचे पदाधिकारी एकत्र बसून चर्चा करत निर्णय घेतील. निर्णय सर्वमान्य आणि योग्यवेळी होईल. निर्णयाबाबत कोणीही संभ्रम बाळगू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.आता मला पळावे लागणार...ही निवडणूक माझी नाही. तुमची आहे. माझी निवडणूक मागेच झालीय. मला निवडून आणण्यासाठी तुम्ही पळाला आहात. आता तुम्हाला निवडून आणण्यासाठी मला पळावे लागणार आहे. पालिका आपल्या विचारांची झाली पाहिजे. पालिकेनंतर जिल्हा परिषद देखील आपल्याच विचारांची करायची आहे. पालिकेतील इच्छुकांनी प्रभागात कार्यरत होण्याचे आवाहनही शिवेंद्रसिंहराजे यांनी या वेळी केले.विश्वास ठेवणारा मुंबईत बसलायसाताऱ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या विचारांची पालिका असली पाहिजे. आगामी पाच वर्षे सातारकरांसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे. विविध विकासकामांसाठीचा निधी सढळ हस्ते आपल्याला मिळत आहे. आपल्यावर विश्वास ठेवणारा मुंबईत बसला आहे. ते दोन्ही हाताने देत असून, देवेंद्र फडणवीस यांचाही सातारकरांवर विश्वास असल्याचे शिवेंद्रसिंहराजेंनी या वेळी सांगितले..सर्वमान्य निर्णय होईल...कोण कुणाला कमी नाही आणि कोण मोठे नाही, हे लक्षात ठेवा. जो काही निर्णय होईल तो सर्वमान्य असेल. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचाराने घेणार असल्याचे स्पष्ट करत शिवेंद्रसिंहराजेंनी मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारा असल्याचे सांगितले. याचवेळी त्यांनी शहराच्या अनुषंगाने सुरू असणाऱ्या विकासकामांचा आढावा देखील उपस्थितांसमोर मांडला.त्यांनी आमच्यासोबत येऊ नयेप्रभागापुरता विचार न करता प्रत्येकाने कार्यरत व्हावे. माझ्याच प्रभागात रस्ता व्हावा, गटार व्हावे, गटार झाले की ते पुन्हा पाडा, पाइपा टाका, त्या छोट्या पडतात म्हणून पुन्हा मोठ्या टाका, असे करण्यामुळे सातारकरांच्या कररूपी पैशाचे नुकसान होते. विकासकामांच्या नावाखाली अशी कामे नकोत, असे म्हणत शिवेंद्रसिंहराजे यांनी अप्रत्यक्षपणे विकासकामांच्या नावाखालील ठेकेदारीवर बोट ठेवले. याचवेळी त्यांनी ज्यांना हे करायचे आहे, त्यांनी आमच्यासोबत येऊ नये, असे स्पष्ट सुनावले..सोपे समजू नकायावेळी राष्ट्रवादीचेही पॅनेल असण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचेही असेल. त्यामुळे कोणीही सोपे समजू नये. समन्वय बिघडल्यास तिसरी आघाडी उभी राहील. अशा सर्व आव्हानांना तोंड देत निवडणूक लढवायची आहे. कोणातरी एकालाच उमेदवारी मिळणार असल्याने इतरांनी जो निर्णय होईल, त्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहनही शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केले.जुन्या-नव्यांचा मेळजुन्या नव्यांचा भेदभाव पक्षात होत नाही. काही जण आमच्या अगोदर या पक्षात आले. आमची भरती उशिरा झाली. निवडणुकीत जुन्या नव्यांचा मेळ घालणार असल्याचे स्पष्ट केले. उमेदवारी देताना जुन्यांबरोबरच युवकांना, तसेच सर्वधर्म- पंथांना देखील स्थान देणार असल्याचे सांगत त्यांनी सगळेच नवखे दिले तर ते उधळतील, अशी टिपणी केली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं 'क्लास वन' यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कुरघोड्या करायच्या नाहीतही बैठक सगळ्यांशी संवाद साधण्यासाठीची आहे. ती कुणाच्या विरोधात नाही, कुणावर कुरघोड्या करण्यासाठी नाही, हे पहिल्यांदाच स्पष्ट करतो. कुणाची ताकद जास्त, कुणाची कमी यावर आज चर्चा करणे योग्य नाही. सर्वांनी समन्वय राखत काम करत निवडणूक एकदिलाने, ताकदीने लढविण्यासाठी वादविवाद टाळण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले. 