Satara Politics: जो आपल्याला नडतो, त्याला सोडत नाही!’ मंत्री शिवेंद्रराजेंचे सूचक विधान; साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

सातारा : ‘जो आपल्याला नडतो, त्याला सोडत नाही!’ अशा सूचक शब्दांत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केलेल्या विधानाची साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. नेले (ता. सातारा) येथे पै. निलेश जाधव यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख नेमका कोणाकडे होता, याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...पै. निलेश जाधव यांच्या वाढदिवसानिमित्त नेले येथे विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचे धनादेश वितरित करण्यात आले. दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात देण्याच्या या उपक्रमाचे उपस्थितांनी कौतुक केले. .कार्यक्रमाला सातारा पंचायत समितीचे सभापती महेश गाडे, जिल्हा परिषद सदस्य सर्जेराव (नाना) सावंत, पंचायत समिती सदस्य प्रभाकर (आप्पा) पवार, नगरसेवक अक्षय जाधव, नगरसेवक बाळासाहेब खंदारे, जिल्हा परिषद सदस्य कामेश कांबळे, महेश टिळेकर, पै. धनजी फडतरे यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, विभागातील पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.सूचक विधानामुळे राजकीय चर्चांना उधाणकार्यक्रमात बोलताना शिवेंद्रसिंहराजे यांनी ‘जो आपल्याला नडतो, त्याला सोडत नाही!’ असे विधान केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे उपस्थितांमध्ये आणि त्यानंतर साताऱ्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली. त्यांनी हे विधान कोणत्या संदर्भात केले आणि त्यातून नेमका कोणाला इशारा दिला, याबाबत उत्सुकता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.