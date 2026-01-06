Shivendraraje Bhosale: पातळी सोडल्यास विरोधकांना जशास तसे उत्तर देऊ: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; नेमका काेणावर साधला निशाना?

सातारा

सकाळ वृत्तसेवा
केळघर: निवडणुका आल्या, की जावळी तालुक्यातील विरोधकांना जनतेचा खोटा कळवळा येतो. मंत्रिपद असताना तालुक्यासाठी एकही दमडी निधी न देणाऱ्यांनी जनतेचा बुद्धिभेद करू नये. मी कधीही दादागिरी व दहशतीचे राजकारण केले नाही. विरोधकांनी पातळी सोडल्यास त्यांना जशास तसे उत्तर देण्याची धमक जनतेच्या आशीर्वादामुळे माझ्यात निश्चित आहे, असा इशारा सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विरोधकांना दिला.

