सातारा

Satara Politics: ‘ताकद आमच्यातही आहे’; शशिकांत शिंदेंना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा थेट इशारा, म्हणाले ‘जशास तसे उत्तर देऊ’

Shivendrasinhraje Warns Shashikant Shinde Over Bank Election Row: जावळीतील जिल्हा बँक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांवरील दडपशाहीचा आरोप; शशिकांत शिंदे गटाला शिवेंद्रसिंहराजेंचा ‘जशास तसे उत्तर’ देण्याचा इशारा
Shivendrasinhraje Bhosale Says We Are Ready For A Fight Warns Shashikant Shinde Amid Satara District Bank Election Row

Shivendrasinhraje Bhosale Says We Are Ready For A Fight Warns Shashikant Shinde Amid Satara District Bank Election Row

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : जिल्हा बॅंकेसाठी जावळी तालुक्यातील सोसायटींच्या ठरावावरून तापलेले वातावरण अद्याप शांत झालेले नाही. आज सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना धाकदपटशाही करत असाल, तर जशास तसे उत्तर देण्याची आमचीही तयारी आहे. कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असेल, तर संघर्ष आम्हाला नवीन नाही.

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