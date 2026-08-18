Satara Politics: ‘ताकद आमच्यातही आहे’; शशिकांत शिंदेंना मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंचा थेट इशारा, म्हणाले ‘जशास तसे उत्तर देऊ’

सातारा : जिल्हा बॅंकेसाठी जावळी तालुक्यातील सोसायटींच्या ठरावावरून तापलेले वातावरण अद्याप शांत झालेले नाही. आज सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना धाकदपटशाही करत असाल, तर जशास तसे उत्तर देण्याची आमचीही तयारी आहे. कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत असेल, तर संघर्ष आम्हाला नवीन नाही. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .वेळ आल्यावर संघर्ष करण्याची ११० टक्के आमची तयारी आहे, असा इशारा दिला. ते म्हणाले, ‘‘ज्या त्या गावाने त्यांच्या विचारांचे ठराव करून घ्यावेत, असे सुरुवातीलाच ठरले होते. त्यामुळे कोणत्याही सोसायटीच्या ठरावासाठी मी स्वत: कुठेही गेलो नव्हतो. आरडे, वरोशी आणि एक अशा तीन सोसायटीत शशिकांत शिंदे यांच्या लोकांनी आमची माणसे पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा तो डाव आम्ही हाणून पाडला. आखाडे सोसायटीवेळीही त्यांच्याकडून वातावरण तंग करण्याचा प्रयत्न झाला. .माझ्याबरोबर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना दहशत, दमदाटी व दादागिरी होणार असेल, तर मी माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतली पाहिजे आणि मी घेतली. आमच्या विचारांचा ठराव झाला आणि हा विषय संपला होता; पण ज्या मुलाच्या आईच्या नावाने ठराव झाला त्यालाच मारहाण झाली. त्यामुळे कोण दशहत, दडपशाही आणि दादागिरी करतेय हे लोकांना कळले. अशा पद्धतीने धाकदपटशाही कोण करत असेल, तर जशास तसे उत्तर देण्याची आमचीही तयारी आहे.’’.ताकद आमच्यातही आहे, हे समोरच्यांनी लक्षात ठेवावे. कार्यकर्त्यांवर अन्याय करून मारहाण होत असेल, तर आम्हाला संघर्ष नवीन नाही. आम्हीही संघर्षातून पुढे आलो असून, अलगद आलेलो नाही. त्यामुळे वेळ आल्यावर संघर्ष करण्याची ११० टक्के आमची तयारी आहे, अशा इशाराही त्यांनी दिला..जिल्हा बॅंकेसाठी योग्यवेळी निर्णयमी आणि जयकुमार गोरे आम्ही एकत्र भाजपमध्ये असून, मंत्रीपण आहोत. आमच्यात प्रेम ऊतू चाललेय असे नाही. पहिल्यापासून एकमेकांवर विश्वास आहे. या मंत्रिपदांच्या माध्यमातून आमच्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी दिली आहे. जिल्हा बॅंकेची बरीच प्रक्रिया बाकी आहे. मतदारांची कच्ची यादी त्यानंतर पक्की यादी होईल. बॅंकेच्या निवडणूक होण्यास ऑक्टोबर उजाडेल. त्यामुळे ज्या त्यावेळी योग्य निर्णय होईल, असेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंनी स्पष्ट केले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पालकमंत्री बदलाचा विषय नाहीमंत्री जयकुमार गोरे यांनी साताऱ्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे व्हावेत, असे सूतोवाच काल एका कार्यक्रमात केले होते. त्याविषयी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंना विचारला असता ते म्हणाले, ‘‘हा विषय इथला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच पालकमंत्री नेमून टाकले आहेत. त्यामध्ये बदल होण्याचा विषय नाही. एका कार्यक्रमात आम्ही दोघे एकत्र होतो. त्यावेळी भाषणात झालेला हा विषय आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.