सातारा तालुक्यात खळबळ! चक्क..गव्हाच्या शेतातच गांजाची लागवड; साडेबारा लाखांचा गांजा जप्त, पाेलीसांची कारवाई!

Rural Drug farming case in maharashtra: साताऱ्यात गव्हाच्या शेतात गांजाची लागवड; पोलिसांनी १२.५ लाखांचा गांजा जप्त केला
Cannabis Worth ₹12.5 Lakh Seized from Agricultural Land in Satara

Cannabis Worth ₹12.5 Lakh Seized from Agricultural Land in Satara

सातारा : पाली (ता. सातारा) येथील एका शेतात गव्हाच्या पिकात गांजाची लागवड केल्याप्रकरणी सातारा तालुका पोलिसांनी छापा टाकून सुमारे १२ लाख ५० हजार रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला आहे. याप्रकरणी नामदेव लक्ष्मण माने (रा. पाली) याला अटक करण्यात आली आहे.

