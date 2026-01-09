सातारा तालुक्यात खळबळ! चक्क..गव्हाच्या शेतातच गांजाची लागवड; साडेबारा लाखांचा गांजा जप्त, पाेलीसांची कारवाई!

सातारा : पाली (ता. सातारा) येथील एका शेतात गव्हाच्या पिकात गांजाची लागवड केल्याप्रकरणी सातारा तालुका पोलिसांनी छापा टाकून सुमारे १२ लाख ५० हजार रुपये किमतीचा गांजा जप्त केला आहे. याप्रकरणी नामदेव लक्ष्मण माने (रा. पाली) याला अटक करण्यात आली आहे. .Nagpur News: मर्यादेत आरक्षण असणाऱ्या जि.प. निवडणुकीची घोषणा?; नागपूर ‘वेट ॲण्ड वॉच’वर; केवळ १२ जिल्ह्यात होणार निवडणूक!.सातारा तालुका पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नामदेव माने याने दीड ते दोन महिन्यांपूर्वी शेतात गहू पेरला होता. त्याच कालावधीत गव्हाच्या पिकात ठिकठिकाणी लहान-मोठी गांजाची रोपे लावली होती. .याबाबतची गोपनीय माहिती स्थानिक खबऱ्याकडून पोलिसांना मिळाल्यानंतर, पोलिस निरीक्षक नीलेश तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथक तयार करून छापा टाकण्यात आला. या छाप्यादरम्यान शेतात आंतरपीक म्हणून गांजाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाल्याचे स्पष्ट दिसून आले. .Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...प्राथमिक अंदाजानुसार जप्त करण्यात आलेल्या गांजाची किंमत सुमारे १२ लाख ५० हजार रुपये इतकी आहे. हा गांजा वडिलांना प्यायला लागतो म्हणून लावल्याचे माने याने प्राथमिक चौकशीत सांगितले असले, तरी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लागवड ही मोठ्या अर्थप्राप्तीच्या उद्देशानेच केल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक काटकर करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.