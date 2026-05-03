Satara Crime: साताऱ्यात धक्कादायक प्रकार उघड; कॅफेमध्ये अल्पवयीनांसाठी ‘खास रूम’चा पर्दाफाश, कॅफे आडून गैरप्रकार!

सातारा: शहरातील एका कॅफेवर पोलिसांनी आज छापा टाकला. यात पैसे घेऊन भाड्याने अल्पवयीन मुला-मुलींना अश्लील कृत्य करण्यास जागा उपलब्ध करून दिल्याप्रकरणी कॅफेचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंथन मोहन तावरे (वय २६, रा. मंगळवार पेठ, सातारा) असे गुन्हा दाखल केलेल्या कॅफे चालकाचे नाव आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सातारा शहर परिसरातील सीजन कॅफे, द फूड कोर्ट (विमल एम्पायर, राजलक्ष्मी थिएटरच्या बाजूला, देवी चौक, सातारा) येथे कॅफेमध्ये काही अल्पवयीन मुले अश्लील कृत्य करत असल्याबाबतची माहिती पोलिसांना मिळाली. .त्याठिकाणी छापा टाकला असता कॅफे चालक मंथन तावरे कॅफेमध्ये कापडी पडदे लावून रूम तयार करून तेथे बसण्यासाठी सोयीसुविधा पुरवून पैसे घेऊन भाड्याने अल्पवयीन मुला-मुलींना देत होता. याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक राजीव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सचिन म्हेत्रे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अविनाश माने, पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर मोरे, पोलिस अंमलदार पंकज मोहिते, विक्रम माने, सुहास कदम, महिला अंमलदार सरोज शिंदे, पूजा शिंदे यांनी कारवाईत सहभाग घेतला.