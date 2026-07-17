Satara News: शिक्षणक्षेत्राला काळिमा! मुख्याध्यापकाकडून शिक्षिकेला लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण; वाई तालुक्यात धक्कादायक प्रकार

वाई/व्याहळी : खावली (ता. वाई) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत मुख्याध्यापकाने सहकारी शिक्षिकेला लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना आज घडली. याप्रकरणी संबंधित मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.धर्मेंद्र विष्णू दीक्षित (रा. वडवली, ता. वाई) असे मुख्याध्यापकाचे नाव आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पीडित शिक्षिका ही दीड वर्षापासून शाळेत आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुख्याध्यापक यांनी एका विद्यार्थ्याला वर्गाबाहेर बसविले होते..या प्रकाराबाबत पालकांनी शिक्षिकांकडे विचारणा केली. त्यानंतर त्यांनी मुख्याध्यापकांकडे याबाबत विचारणा केली असता, दोघांमध्ये वाद झाल्याचे समजते. दरम्यान, आज सकाळी सव्वादहा वाजण्याच्या सुमारास शाळा सुरू असताना मुख्याध्यापक विद्यार्थ्यांना मारहाण करत असल्याचे पाहून शिक्षिकेने हस्तक्षेप केला. याचा राग आल्याने मुख्याध्यापकांनी शिवीगाळ करत हातातील लाकडी दांडक्याने शिक्षिकेला मारहाण केली. .जीव वाचवण्यासाठी शिक्षिका शाळेच्या मैदानाकडे धावत गेल्या. मात्र, मुख्याध्यापकांनी त्यांचा पाठलाग करून हात, पाय, पाठ व मानेवर लाकडी दांडक्याने मारहाण केली असल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. तिच्या पायावर मारल्याचे वळ दिसून येत आहेत. या मारहाणीनंतर शिक्षिकेला तातडीने वाईतील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मुख्याध्यापक धर्मेंद्र दीक्षित यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास हवालदार किरण इथापे करत आहेत..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.शिक्षक संघटनांचा इशाराया घटनेनंतर वाई तालुका शिक्षक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित मुख्याध्यापकावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून शासकीय सेवेतून बडतर्फ करावे, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.