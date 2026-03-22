धक्कादायक! मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धाब्यावर; जलसंपदा अधिकाऱ्यांचा जलसंधारणात बेकायदा शिरकाव, संशयाची सुई काेणाकडे?

सातारा : राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागात जलसंपदा विभागातील आठ अधिकाऱ्यांचा नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करून त्यांना पदोन्नती देण्याचा प्रकार झाला आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांचे स्पष्ट आदेश आणि नकारात्मक शेरे असतानाही, संबंधित फाइल मंत्रालयातील एका कक्ष अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक पुढे सरकवल्याचे उघड होत आहे. .जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या अधिकृत टिपणीत स्पष्ट केले होते, की या आठ अधिकाऱ्यांचे मृद व जलसंधारण विभागात केलेले समावेशन पूर्णपणे नियमबाह्य आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार संदीप जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता. .त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नती प्रक्रिया थांबवण्याचे कडक निर्देश दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. .मंत्रालयातील एक कक्ष अधिकारी या प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचे बोलले जात असून, प्रत्येक पदोन्नतीसाठी काही लाखांचा 'दर' निश्चित असल्याची चर्चा मंत्रालयातील कॉरिडॉरमध्ये रंगली आहे. या नियमबाह्य प्रकारामुळे मृद व जलसंधारण विभागातील मूळ अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नतीवर गदा येत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे..संशयाची सुई 'कक्ष' अधिकाऱ्याकडेया प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीचा आदेश असूनही चौकशी समिती का नेमली गेली नाही? पदोन्नतीची प्रक्रिया कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? यामागे मोठी आर्थिक साखळी सक्रिय असून, संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांची चौकशी झाल्यास मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.